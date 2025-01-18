Тарифи на електроенергію для споживачів з електроопаленням та великим споживанням знизили майже удвічі

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Відтепер усі споживачі з електроопалювальними установками платитимуть пільговий тариф за спожиту електроенергію до 2 тисяч кВт/год

Уряд змінив тарифи на електроенергію для споживачів, які використовують електроопалювальні установки — відтепер вони платитимуть повний тариф 4,32 грн за кВт⋅год лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2 тисячі кВт/год. А за спожиту електроенергію у менших обсягах такі споживачі платитимуть за пільговим тарифом — 2,64 грн за кВт⋅год, незалежно від обсягів споживання.

Відповідну постанову учора, 17 січня, уряд ухвалив на своєму засідання за ініціативи Міненергетики. Про це засідання повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

— До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тисяч кВт/год електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом, — сказав прем’єр-міністр.

Новий тариф на електроенергію для тих, хто використовує її для опалення, запрацює з 1 лютого 2025 року і діятиме три місяці — до 30 квітня. Тобто платіжки за січень будуть розраховуватися ще по-старому.

Зазначимо, це не стосується звичайних обігрівачів, які працюють від мережі. Йдеться про спеціальні системи електричного опалення (коли немає звичайного централізованого): електрокотли, теплові насоси, конвектори тощо.

Отже, уряд покращив доступність електроенергії для електроопалення на опалювальний сезон 2024/2025 років. Незалежно від обсягу споживання, перші 2000 кВт год для помешкань споживачів з електроопалювальними установками та негазифіковані будинки будуть коштувати 2,64 грн/кВт⋅год в опалювальний сезон, а понад 2000 кВт∙год — нараховуватиметься плата за тарифом 4,32 грн/кВт⋅год.

Варто нагадати, що попередня редакція нормативного акта передбачала тариф 2,64 грн/кВт⋅год лише у разі споживання до 2000 кВт год в опалювальний період (до 30 квітня 2025 року). А якщо споживання перевищувало 2000 кВт∙год на місяць, то тариф 4,32 грн/кВт⋅год застосовувався за весь обсяг споживання, включаючи й спожиті перші 2000 кВт⋅год.

Аби це виправити, уряд і ухвалив цю постанову. За словами Дениса Шмигаля, це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку держава запровадила цієї зими і яка продовжиться після її завершення.

Зокрема, держава вже надала 10,5 млрд грн фінансування фізичним особам та бізнесу для встановлення енергообладнання, яке робить кожну оселю і кожне підприємство більш автономним та енергостійким. Завдяки цьому фінансуванню, за словами очільника Уряду, в енергосистему буде додано 470 МВт потужності.

Прем’єр-міністр, також повідомив, що 8,2 млн людей вже отримали допомогу в розмірі 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка», , а кількість заявок на отримання цієї допомоги через «Дію» наразі перевищила 10 мільйонів.

Денис Шмигаль заявив, що на час опалювального сезону держава не змінюватиме тарифи на електроенергію для населення — вони залишаться на рівні 4,32 грн за кВт⋅год.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг. З 1 червня 2024 року урядом був встановлений єдиний тариф на електроенергію для населення — 4,32 грн/кВт. Цей тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.

На початку 2024 року Кабмін зняв заборону на відключення електроенергії за несплату комунальних послуг.

На думку заступника міського голови Кременчука Івана Москалика, тарифи на усі житлово-комунальні послуги у місті є економічно необґрунтованими і мають бути приблизно на 75% вищими.