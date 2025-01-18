На Полтавщині суд взяв під варту чоловіка, який підозрюється у пограбуванні магазину в Гадячі

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 150

На Полтавщині суд взяв під варту чоловіка, якого поліцейські затримали за пограбування магазину. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

45-річного місцевого жителя, причетного до пограбування магазину в Гадячі, поліцейські затримали ще 15 січня.

Як повідомив начальник Миргородського районного підрозділу поліції Віталій Ярмолюк, чоловікові вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 16 січня ми писали про те, як у Гадячі чоловік у присутності продавця пограбував магазин та втік. Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув’язнення. У грудні минулого року правоохоронці затримали чоловіка, який у Миргороді пограбував торговий центр.