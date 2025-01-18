У Кременчуці пройшов турнір з футзалу в межах проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги»

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 125

За право вийти на районний етап змагань боролися 20 шкільних команд

У Кременчуцькій громаді пройшов фінальний турнір із футзалу в межах проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги». За право вийти на районний етап змагань боролися 20 шкільних команд.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

Серед учнів 5-9 класів перемогла команда Кременчуцької гімназії №16. Серед команд 9-11 класів кращими стали футболісти Наукового ліцею «Політ».

Як зазначається у повідомленні, у Кременчуці вже завершили змагання з волейболу, баскетболу, регбі, гандболу та спортивного орієнтування. Перед стартом третього етапу дітей привітав символ шкільних ліг Полтавщини Лісовий кіт та вручив учасникам спортивний інвентар.

Нагадаємо, у грудні ми писали, що у Кременчуці визначили трійку найсильніших шкільних команд з баскетболу серед юнаків 5-9 класів у рамках всеукраїнських шкільних ліг.