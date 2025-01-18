У Садках біля Кременчука внаслідок пожежі у приватному будинку загинула людина (додано)

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Увечері 17 січня в селі Садки, що межує з Кременчуком, загорівся приватний будинок. Інформація про пожежу надійшла від місцевих жителів до відділення № 2 Кременчуцького райуправління поліції близько 22.20. Внаслідок пожежі загинула людина. Обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Отримавши інформацію про пожежу, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група відділення № 2 Кременчуцького райуправління поліції, медики та рятувальники. Після локалізації пожежі у приватному домоволодінні правоохоронці виявили 60-річного чоловіка без свідомості.

— Лікарі намагалися врятувати йому життя, але, на жаль, чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області, пожежа житлового будинку у Садках сталася на провулку Дачному. Сам будинок і одну людину вдалося врятувати, але друга людина була травмована, а пізніше померла. До гасіння пожежі залучалося два відділення 15-ї ДПРЧ.