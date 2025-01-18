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Загинув на російсько-українській війні військовий з Кременчуччини Дмитро Боня

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 2

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України

У Горішніх Плавнях 14 січня попрощалися із захисником України Дмитром Бонею. Молодший сержант загинув на російсько-українській війні у перший день нового року — 1 січня 2025 року. Поховали військового з почестями у Горішніх Плавнях на кладовищі на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

 

Боня Дмитро Володимирович народився 4 листопада 1996 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення загальноосвітньої школи № 2 навчався у Львівському Національному політехнічному університеті. Продовжив навчання у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

 

У 2024 році за контрактом вступив до Збройних Сил України. 1 січня 2025 року під час виконання бойового завдання, вірний військовій присязі, молодший сержант Збройних Сил України Дмитро Боня героїчно загинув, захищаючи Батьківщину.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Горішні Плавні
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