У ніч на 18 січня Україну атакували 4 російські ракети та 39 ударних БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 149

У ніч на 18 січня (із 19.00 17 січня) російська армія здійснила комбінований удар по Україні 4 балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 та 39 ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами інших типів. Пуски проводилися із Воронезької та Брянської області, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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— На жаль, внаслідок ворожого удару по Києву загинули люди — збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін. За попередніми даними, на даний час інформації про загиблих у Запоріжжі немає, тривають пошукові роботи, але є постраждалі, їм надається допомога. Противник вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації щодо збиття російських дронів чи ракет на Полтавщині від обласної військової адміністрації поки немає.

Нагадаємо, увечері 17 січня в Кременчуці було чутно звуки вибухів — працювала ППО.

Раніше ми писали, що вранці 17 листопада 2024 року кременчужани почули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів. Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. Одну жінку госпіталізували.