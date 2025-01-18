За минулу добу поліція Полтавщини оперативно розкрила 81 злочин: крадіжки, шахрайства та наркозлочини

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Протягом доби на Полтавщині було зареєстровано 244 повідомлення про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

Протягом минулої доби на лінію «102» від громадян надійшло понад 910 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 244 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

28 крадіжок (зокрема, з автомобілів – 1, кишенькові – 1);

24 шахрайства;

4 наркозлочини та інші.

Протягом доби поліція оперативно розкрила на території області 81 злочин.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині було перевірено 567 осіб та 620 транспортних засобів.

— У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов’язки, — йдеться у повідомленні.

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Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Нагадаємо, учора ми писали, що в Полтаві затримали головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця», яка «зливала» до ФСБ інформацію про військові ешелони. Інформацію вона передавала через свого чоловіка, який воює за рашистські окупаційні війська у Донецькій та Запорізькій областях. Саме він вивів її на прямий зв’язок з російським куратором ФСБ.

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