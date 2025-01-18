Склянка води біля ліжка проти судом

Питна вода, без якої неможлива життєдіяльність людського організму, в різні часові проміжки доби по-різному проявляє свою максимальну ефективність
2 склянки води одразу після пробудження – сприяють активації роботи внутрішніх органів;
1 склянка води за 30 хвилин до їжі – сприяє процесу травлення;
1 склянка води перед прийманням ванни – допоможе знизити артеріальний тиск;
1 склянка води незадовго до того, як лягти в ліжко – дозволить уникнути інсульту чи серцевого нападу.
А ще вода під час сну зможе запобігти нічним судомам у ногах. М’язи ніг, коли їх зводить судома, потребують наводнення, тому й змушують нас прокидатися.
І дуже добре, коли в цей час біля ліжка виявиться склянка з водою, завбачливо поставлена звечора.
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