Склянка води біля ліжка проти судом

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 235

Питна вода, без якої неможлива життєдіяльність людського організму, в різні часові проміжки доби по-різному проявляє свою максимальну ефективність

2 склянки води одразу після пробудження – сприяють активації роботи внутрішніх органів;

1 склянка води за 30 хвилин до їжі – сприяє процесу травлення;

1 склянка води перед прийманням ванни – допоможе знизити артеріальний тиск;

1 склянка води незадовго до того, як лягти в ліжко – дозволить уникнути інсульту чи серцевого нападу.

А ще вода під час сну зможе запобігти нічним судомам у ногах. М’язи ніг, коли їх зводить судома, потребують наводнення, тому й змушують нас прокидатися.

І дуже добре, коли в цей час біля ліжка виявиться склянка з водою, завбачливо поставлена звечора.



