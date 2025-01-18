Градизький військовий ліцей можуть відремонтувати у 2026 році: оголошено тендер

Очікувана вартість робіт — 162 млн гривень
Градизький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою можуть реконструювати до кінця жовтня 2026 року. Департамент будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації замовляє роботи. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Очікувана вартість — 162 млн гривень. Тендер оприлюднили 14 січня.
Нагадаємо, на початку січня заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що роботи мають розпочатись вже цьогоріч. Загалом проєкт коштує 174 мільйони гривень, із них:
Ліцей має бути розрахований на 120 учнів, місткість протирадіаційного укриття — 200 осіб.
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