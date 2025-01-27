Президент Зеленський нагородив вчених Полтавщини премією для молодих науковців

Вчора, 22:00 Переглядів: 171

На Першому національному форумі талановитої молоді, що відбувся 24 січня у Києві, Президент Володимир Зеленський вручив Премії Президента України для молодих вчених 2024 року. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука. Серед нагороджених — троє науковців із Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Марина Білик — кандидат економічних наук, доцент,

— кандидат економічних наук, доцент, Ярослава Яковенко — доктор філософії, доцент,

— доктор філософії, доцент, Євгенія Олійник — кандидат економічних наук, старший викладач.

Вчених відзначили за дослідження на тему «Цифрові інновації як рушійна сила конкурентоспроможності бізнесу».

Форум об'єднав понад 400 талановитих молодих людей із різних сфер: освіти, науки та спорту.

Учасники обговорили ключові питання:

Майбутнє України.

Роль молодих вчених у відновленні країни після війни.

Чинники, які сприятимуть поверненню українців із-за кордону.

Розвиток перспективних напрямків науки.



«Ці нагороди — визнання вашого внеску у розвиток науки, яка допоможе Україні відбудуватися та стати сильнішою», — сказав Володимир Зеленський під час вручення премій.