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Президент Зеленський нагородив вчених Полтавщини премією для молодих науковців

Вчора, 22:00 Переглядів: 171

 Премію Президента України отримали 11 молодих вчених Полтавщини

На Першому національному форумі талановитої молоді, що відбувся 24 січня у Києві, Президент Володимир Зеленський вручив Премії Президента України для молодих вчених 2024 року. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука. Серед нагороджених — троє науковців із Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

  • Марина Білик — кандидат економічних наук, доцент,
  • Ярослава Яковенко — доктор філософії, доцент,
  • Євгенія Олійник — кандидат економічних наук, старший викладач.

Вчених відзначили за дослідження на тему «Цифрові інновації як рушійна сила конкурентоспроможності бізнесу».

Форум об'єднав понад 400 талановитих молодих людей із різних сфер: освіти, науки та спорту.

Учасники обговорили ключові питання:

  • Майбутнє України.
  • Роль молодих вчених у відновленні країни після війни.
  • Чинники, які сприятимуть поверненню українців із-за кордону.
  • Розвиток перспективних напрямків науки.
«Ці нагороди — визнання вашого внеску у розвиток науки, яка допоможе Україні відбудуватися та стати сильнішою», — сказав Володимир Зеленський під час вручення премій.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: КрНУ нагородження
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