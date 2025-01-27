Президент Зеленський нагородив вчених Полтавщини премією для молодих науковців

На Першому національному форумі талановитої молоді, що відбувся 24 січня у Києві, Президент Володимир Зеленський вручив Премії Президента України для молодих вчених 2024 року. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука. Серед нагороджених — троє науковців із Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Вчених відзначили за дослідження на тему «Цифрові інновації як рушійна сила конкурентоспроможності бізнесу».
Форум об'єднав понад 400 талановитих молодих людей із різних сфер: освіти, науки та спорту.
Учасники обговорили ключові питання:
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