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Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 73

 Через центри рекрутингу до української армії приєдналися понад 8 тисяч кандидатів, серед них 20% — жінки

З початку роботи центрів рекрутингу української армії консультації отримали 36 760 громадян, із яких понад 8 тисяч стали кандидатами до Сил оборони. Жінки складають 20% від загальної кількості, активно займаючи різні військові посади. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
48 центрів рекрутингу української армії працюють по всій країні, забезпечуючи громадян консультаціями про вступ на військову службу. З початку роботи:

  • 36 760 осіб отримали консультації.
  • 8 053 громадянина стали кандидатами до Сил оборони.
  • 20% кандидатів — жінки.

Найвищий відсоток жінок-кандидаток зафіксовано в областях:

  • Чернівецька — 46%;
  • Хмельницька — 42%;
  • Тернопільська — 38%;
  • Рівненська — 33%;
  • Чернігівська — 31%.

Розподіл спеціальностей серед жінок-кандидаток:

  • Штабні посади — 24%.
  • Бойові медики, медсестри, лікарі — 22%.
  • Спеціальності, пов’язані з БпЛА — 13%.
  • Кухарі — 12%.
  • Стрілецькі спеціальності — 6%.
  • Зв’язок та кібербезпека — 6%.
  • Психологи — 3%.
«Кількість жінок, які долучаються до Сил оборони, свідчить про їхню важливу роль у захисті України. Жінки займають не лише штабні чи медичні, а й бойові посади, підтверджуючи, що українська армія відкриває можливості для кожного», — зазначив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у Збройних Силах України, Національній гвардії, Держприкордонслужбі та СБУ. Консультації в центрах конфіденційні, повістки не видаються.

Детальнішу інформацію та адреси центрів можна знайти на сайті recruiting.mod.gov.ua.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад, які вони обирають, не лише тилові — багато українок стають снайперами, операторами БпЛА, бойовими медикинями та, навіть, командирами БМП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: жінка в армії рекрутинг
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