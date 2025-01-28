Які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони

Через центри рекрутингу до української армії приєдналися понад 8 тисяч кандидатів, серед них 20% — жінки
З початку роботи центрів рекрутингу української армії консультації отримали 36 760 громадян, із яких понад 8 тисяч стали кандидатами до Сил оборони. Жінки складають 20% від загальної кількості, активно займаючи різні військові посади. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
48 центрів рекрутингу української армії працюють по всій країні, забезпечуючи громадян консультаціями про вступ на військову службу. З початку роботи:
Найвищий відсоток жінок-кандидаток зафіксовано в областях:
Розподіл спеціальностей серед жінок-кандидаток:
Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у Збройних Силах України, Національній гвардії, Держприкордонслужбі та СБУ. Консультації в центрах конфіденційні, повістки не видаються.
Детальнішу інформацію та адреси центрів можна знайти на сайті recruiting.mod.gov.ua.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад, які вони обирають, не лише тилові — багато українок стають снайперами, операторами БпЛА, бойовими медикинями та, навіть, командирами БМП.
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