На відновлення трьох ГЕС після російських атак піде €200 мільйонів: серед них і Кременчуцька

28 січня Уряд ухвалив рішення, які дозволять отримати 200 млн євро від Європейського інвестиційного банку на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської ГЕС. Це витрати на закупівлю обладнання для відновлення після російських терористичних атак. Про це у телеграмі повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що 17 вересня минулого року у сусідньому Світловодську лунали вибухи, а після цього автомобільний рух зі Світловодська на Власівку й у зворотньому напрямку перекрили на невизначений термін. 18 листопада пресслужба мерії Кременчука оприлюднила інструкцію дій на випадок руйнування Кременчуцької ГЕС. «Кременчуцький Телеграф» також писав, чого боятись кременчужанам, якщо гребля Кременчуцької ГЕС впаде. Однак такий сценарій малоймовірний, адже дамба Кременчуцької ГЕС будувалася з розрахунком витримати ядерний удар.

З усім тим, у листопаді минулого року компанія «Укргідроенерго» підписала угоду на мільярд гривень з «Укрсталь конструкція» на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС.