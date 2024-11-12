«Укргідроенерго» за мільярд захистить Кременчуцьку ГЕС від дронів

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 357 Коментарів: 1

Компанія «Укргідроенерго» підписала угоду з «Укрсталь конструкція» на будівництво протидронового захисту для Кременчуцької ГЕС. Загальна вартість угоди становить 976,95 млн грн (з ПДВ), згідно з даними в системі Prozorro. Очікувана вартість робіт була трохи вищою і складала 994,09 млн грн.

Угода була укладена без відкритих торгів через особливий режим закупівель у період воєнного стану. Згідно з умовами контракту, «Укрсталь конструкція» має завершити будівництво захисних споруд для об'єктів Кременчуцької ГЕС до кінця 2025 року.

Кінцевими бенефіціарами компанії «Укрсталь Конструкція» є один із засновників корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Віталій Гайдук.

Нагадаємо, що дамба Кременчуцької ГЕС будувалася з розрахунком витримати ядерний удар.