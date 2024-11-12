На Полтавщині судитимуть харків'янина за підробку брендового одягу

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 281

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти жителя Харкова, якого звинувачують у незаконному використанні фірмового найменування відомої торгівельної марки при пошитті спортивного одягу, що завдало значної матеріальної шкоди (ч. 1 ст. 229 КК України). Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, харків'янин організував підпільний цех, де виробляв спортивний одяг з нанесенням знаків відомої торгівельної марки. У вересні правоохоронці припинили діяльність цеху. Під час обшуків вилучили продукцію, яка за результатами експертизи не відповідала оригінальній продукції та не була виготовлена з дозволу компанії-власника бренду.

За попередніми підрахунками, компанії-виробнику завдано майнової шкоди на суму близько 135 тис. грн. Досудове розслідування проводили детективи ТУ Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області.