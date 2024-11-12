У кременчуцьких тролейбусах не вмикатимуть опалення — задля економії

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 146

Не вмикали його і торік

Через суттєве підвищення витрат на електроенергію внаслідок російських обстрілів енергетичної системи України, Кременчуцьке тролейбусне управління тимчасово відключило опалення в салонах тролейбусів. Як повідомила пресслужба мерії з посиланням на КТУ, це вимушений крок, спрямований на стабільне забезпечення роботи міського електротранспорту в умовах обмежених фінансових ресурсів.

Тролейбуси продовжуватимуть роботу без опалення, доки погодні умови дозволятимуть. У разі значного похолодання опалення в салонах буде ввімкнено.

Підприємство просить містян поставитися з розумінням до таких тимчасових заходів.

Додамо, у 2022 та 2023 роках опалення у тролейбусах і не вмикали. Тоді містяни неодноразово звертались до Кременчуцького Телеграфа зі скаргами щодо низької температури в салонах тролейбусів.