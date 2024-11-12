Через суттєве підвищення витрат на електроенергію внаслідок російських обстрілів енергетичної системи України, Кременчуцьке тролейбусне управління тимчасово відключило опалення в салонах тролейбусів. Як повідомила пресслужба мерії з посиланням на КТУ, це вимушений крок, спрямований на стабільне забезпечення роботи міського електротранспорту в умовах обмежених фінансових ресурсів.
Тролейбуси продовжуватимуть роботу без опалення, доки погодні умови дозволятимуть. У разі значного похолодання опалення в салонах буде ввімкнено.
Підприємство просить містян поставитися з розумінням до таких тимчасових заходів.
Додамо, у 2022 та 2023 роках опалення у тролейбусах і не вмикали. Тоді містяни неодноразово звертались до Кременчуцького Телеграфа зі скаргами щодо низької температури в салонах тролейбусів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.