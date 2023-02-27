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Опалення у тролейбусах Кременчука не вмикатимуть, — Вертюх

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 297

 

Попри відсутність дефіциту електроенергії та заборони з боку ОВА, у місті продовжують «економити»

У Кременчуці вже кілька місяців не опалюються салони тролейбусів, на що стабільно скаржаться пасажири «рогатих». Раніше місцева влада пояснювала це тим, що в області застосовувалися віялові відключення й нестачею електроенергії через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру. Хоча обласна військова адміністрація не вводила заборону на опалення тролейбусів, й у самій Полтаві пасажири та кондуктори тролейбусів не мерзли.

Кременчужани замерзають у тролейбусах

Проте, Укренерго вже понад два тижні заявляє, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується, тож не зрозуміло, чому кременчуцькі пасажири та кондуктори продовжують мерзнути у салонах «гранатових красенів», хворіти та відчувати неповагу до своїх потреб з боку «транспортної влади» міста.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у директора комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Олександра Вертюха про те, чи планує КТУ опалювати салони тролейбусів, на що отримав таку відповідь: «Не знаю. Розмову про це ніхто не вів. Та й взагалі вже майже весна, не холодно. Треба всюди вимикати опалення».

Що ж, можливо у теплих кабінетах і в автівках з пічками та кондиціонерами місцевих керівників й чиновників дійсно тепло. Хто там думає про комфорт і здоров'я пасажирів і працівників комунального підприємства.

При цьому пояснити, чому салони автобусів опалюються, а салони тролейбусів при відсутності дефіциту електроенергії та заборон з боку ОВА не опалюються, пан Вертюх не зміг. Як не зміг і сказати, коли ж вимкнуть опалення в автобусах, якщо, на його думку, вже тепло.

Раніше ми писали про закупівлю КТУ скла у ФОПа, якому лише 3 місяці від дня реєстрації, за 95 тисяч гривень.

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Артем Коваленко
Теги: тролейбуси КТУ Олександр Вертюх опалення автобуси
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