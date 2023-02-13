За 95 тисяч гривень КТУ закуповує скло у ФОПа, якому лише 3 місяці

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 162

Договір знову не оприлюднили

15 стекол до автобусів і тролейбусів закуповує КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана» за 95 тис. грн.

Про це свідчить оголошення про закупівлю на платформі «Держзакупівлі.Онлайн».

Закупівлю скла комунальне підприємство оголосило 8 лютого. Цього ж дня обрали переможця, та заключили з ним договір. Це ФОП Гузир Юрій Миколайович, який зареєстрований як фізична особа — підприємець лише 3 місяці тому та має аж 11 різноманітних КВЕДів.

Вже вкотре Кременчуцьке тролейбусне управління укладає договір на товари та послуги, проте не публікує його у вільному доступі. Чому? Бо можуть.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» уповноважена особа з питань проведення закупівель — фахівчиня з публічних закупівель КТУ Юлія Шиндель, законодавство дозволяє на період воєнного стану укладати прямі договори без оприлюднення.

На питання «Чому комунальне підприємство так робить? Хіба є що приховувати?», пролунала відповідь: «ми нічого не порушуємо, працюємо у межах законодавства».

Законодавство дозволяє, ок. Але навіщо закривати цю інформацію?!

Раніше ми писали, що фінансування Програми розвитку КТУ збільшили на 66,8 тис. грн.



