Випускників та їх батьків кличуть на День відкритих дверей у ВПУ №7

18 лютого о 10.00 педагогічний колектив Вищого професійного училища №7 запрошує випускників 9-11-х класів та їх батьків на день відкритих дверей.
Присутні зможуть ознайомитися з училищем, цікавими професіями та спеціальностями, умовами вступної компанії та навчання, матеріально-технічною базою, здійснити пізнавальну екскурсію училищем. Запрошують приходити разом з друзями та однокласниками.
Адреса: м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14 (район парку Миру). Телефон – 098-100-14-77, сайт навчального закладу: model.poltava.ua.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер