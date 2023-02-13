Випускників та їх батьків кличуть на День відкритих дверей у ВПУ №7

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 163

Захід пройде 18 лютого

18 лютого о 10.00 педагогічний колектив Вищого професійного училища №7 запрошує випускників 9-11-х класів та їх батьків на день відкритих дверей. Присутні зможуть ознайомитися з училищем, цікавими професіями та спеціальностями, умовами вступної компанії та навчання, матеріально-технічною базою, здійснити пізнавальну екскурсію училищем. Запрошують приходити разом з друзями та однокласниками. Адреса: м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14 (район парку Миру). Телефон – 098-100-14-77, сайт навчального закладу: model.poltava.ua .

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