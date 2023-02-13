Про щоденну гігієну, менструальний цикл та вагітність у неповнолітніх: інтерв'ю з дитячим гінекологом з Кременчука

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 453

Лікар Людмила Терещук розповіла про те, на що треба звертати увагу мамам дівчаток, чи потрібно неповнолітнім ходити на прийом до гінеколога та про те, які обстеження вони можуть пройти у перинатальному центрі

Раніше ТЪ писав, що з 1 лютого у Кременчуцькому перинатальному центрі почав приймати лікар-гінеколог Людмила Терещук. До цього принаймні рік у комунальних медзакладах Кременчука не було дитячого гінеколога (ми писали про це ТУТ), лише у приватній клініці.

Директор Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін прокоментував:

— У Кременчуці протягом останніх років не було безкоштовного дитячого гінеколога у комунальних закладах. Мамочка з дитиною чи сама дівчинка не могла звернутися безкоштовно, її могли проконсультувати тільки у приватній клініці. У приватній клініці платний не тільки візит, а все обстеження та лікування. Це перша проблема. Навіть та дитячий гінеколог, яка була у приватній клініці, не консультувала і не оперувала вночі, не надавала оперативну допомогу. Якщо потрібна операція, то приватна клініка не надавала таку допомогу. У такому випадку оперували гінекологи, які працюють з дорослими, у перинатальному центрі, а це не зовсім правильно було. Але ми не консультували пацієнток, у нас не було консультативного прийому. Юридично ми не могли призначати їм лікування. Зрозуміло, якщо дівчинку о третій годині ночі привезли й треба оперувати, ми оперували.

Тому ми вивчили свого лікаря, вона пройшла тримісячні курси по цій спеціалізації. Вона оперуючий лікар, має 10 років стажу. Тепер ми відкрили кабінет; є три дні на тиждень, коли буде амбулаторний прийом або за потреби стаціонарне лікування у нас, у перинатальному центрі. Це все, зрозуміло, буде безкоштовно.

Раніше пацієнти вимушені були їздити у Полтаву, у Київ на консультування чи лікування. Зараз усе це ми можемо зробити самі.

Дівчатка самі ж не будуть приходити, скоріш за все, приведуть мами. Мами повинні розуміти, у яких випадках потрібно звернути увагу на щось і звернутися до дитячого гінеколога. Тому що у нас люди чомусь думають, що гінеколог – це тільки для жінок. Дуже багато питань виникає у дівчаток і 8, і 12 років. І зараз у нас дівчинка 13 років прооперована з приводу кисти сучасним лапароскопічним способом, вона знаходиться у гінекологічному відділенні.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з лікаркою Людмилою Терещук, щоб дізнатися про те, як до неї можна потрапити на прийом, на що звертати увагу мамам дівчаток та на які безплатні обстеження у перинатальному центрі мають право пацієнтки.

Людмила Терещук приймає пацієнток від 0 до 18 років у центрі планування сім’ї на другому поверсі у кабінеті №9. Лікарка веде прийом три рази на тиждень: у понеділок та четвер – з 15.00 до 18.00, у середу – з 8.00 до 11.00. Вона працює у стаціонарі гінекологом-хірургом і за сумісництвом – дитячим гінекологом. Якщо враховувати інтернатуру, має 10 років стажу.

Про особливості прийому лікаря-гінеколога та особисту гігієну

— З якого віку дівчата мають ходити до гінеколога?

Якщо є скарги, то у будь-якому віці. Мають бути профілактичні огляди перед походом у садочок та у школу. З 10—11 років вони кожного року повинні приходити на огляд. З 10-13 років розпочинається менструація, тому бажано проходити огляди для контролю.

— Щоб потрапити на прийом, чи потрібне направлення від педіатра?

Бажано, щоб було направлення, але можна приходити й без нього. Телефонують на ресепшн і записуються.

— До якого віку дівчата мають приходити до гінеколога у супроводі батьків (якщо є така вимога)? А коли вже можуть самі?

До 18 років в супроводі дорослих.

— З якими хворобами найчастіше звертаються дівчата до 18 років?

У залежності від того, яка це вікова категорія. Якщо брати дівчаток від народження до початку менструацій, то це такі захворювання: попрілості (від памперсів), запальні захворювання (почервоніння зовнішніх статевих органів, поява виділень, зуд), вульвіти, вульвовагініти. У старших дівчаток (підлітків) можуть бути гормональні порушення, порушення менструального циклу, кровотечі, запальні захворювання, небажана вагітність. Звертаються з питаннями про контрацепцію, гігієну.

Коли починається менструація, то бажано проконсультувати дівчаток. Бо часто вони приходять і не знають про гігієну, як часто змінювати прокладки, чим можна користуватися, чим ні.

Краще дівчаткам не користуватися тампонами, хоча це дискусійне питання. Враховуючи те, що дівоча пліва еластична, то можна. Проте одна дівоча пліва дає можливість вставити тампон, а інша, коли вона щільна, це будуть ризики травмування цієї пліви. Усе залежить від техніки та правильного введення тампона. І найважливіше, щоб підлітки вибирали правильні розміри тампонів.

Маленьким дівчаткам бажано використовувати прокладки. Змінювати їх потрібно три рази на добу.

— Чи можна користуватися щоденними прокладками?

Можна, але не щодня. Вони не повинні бути з парфумованими домішками, максимально натуральні. І їх треба регулярно змінювати (3—4 рази на добу).

— Для інтимної гігієни що краще використовувати дівчаткам? Як часто підмиватися?

Підмиватися бажано два рази на добу, під час менструації 3-4 рази проточною водою кімнатної температури або гелями з нейтральним ph, які не містять ароматизаторів. Підмиватись кілька разів на день гелем не потрібно.

Брусковим милом взагалі користуватися не бажано, просто звичайна вода і все. Бо це брускове мило ми взяли брудними руками, помили, там «ростуть» всі бактерії. Якщо милом користуються дуже часто, то можуть пересушувати слизову.

Не варто використовувати мочалки та губки. Не рекомендується користуватися дезодорантом для інтимної гігієни. Обов’язково змінювати білизну. Носити не тісну білизну, не синтетику. Мати свій особистий рушник.

Для дівчат з 3 років до початку менструацій можна використовувати Lactacyd Girl. Для тих, у кого почалася, можна використовувати Lactacyd або «Цетиал», але не кожного дня. Можна використовувати й інші мила для інтимної гігієни, але бажано, щоб у них було менше усіляких добавок. Підкреслю, що звичайної води достатньо. Не можна підмиватися шампунями чи гелями для душу. Бо часто навіть дорослі жінки, коли приходять, розповідають, що гелем усюди намилюються. Гелі й шампуні дуже пересушують слизову оболонку. Слизова дуже ніжна, тим більше у дівчаток.

— Як часто дівчата мають голити зону бікіні? Чи потрібно це робити перед походом до гінеколога?

Дівчаткам взагалі можна цього не робити до 14-15 років. Тому що вони можуть травмувати себе і це призведе до запальних процесів. Це питання індивідуального комфорту. Перед походом до гінеколога не потрібно голитись, це не є обов’язковим.

На що звертати увагу мамам та про гінекологічні проблеми у дівчаток

— На що треба звертати увагу мамам?

Звертаю увагу батьків на наявність вторинних статевих ознак до 8 років, а також відсутність менструацій до 15 років. Тоді слід прийти на консультацію.

Головне, щоб мами вели менструальний календар доньок і доводили це своїм дівчаткам, щоб донечки також вели менструальний календарик. Тоді набагато легше зорієнтуватися у відхиленнях, якщо вони є.

Треба пояснювати дівчатам, щоб під час менструації вони на водоймах не купалися, на сонці довготривало не перебували, дотримуватися гігієни.

Важливо спостерігати, як дівчата розвиваються, чи відповідно до віку змінюється молочна залоза, чи є оволосіння. Найперше на статеве дозрівання реагує молочна залоза. Груди починають змінюватися ще до початку менструацій: розвиваються молочні залози, змінюється сосок, потім починається нагрубання. Пізніше з’являється волосся (на зовнішніх статевих органах – ред.) – і починається перша менструація.

— Якщо менструація не почалася, що робити?

Якщо вона не почалася, панікувати ні в якому разі не потрібно. Потрібно пройти обстеження для встановлення причини. Дівчатка, які активно займаються спортом або професійно танцями, дуже «вимотані», психоемоційно вони у стресах. Є підлітки, які обмежують себе у харчуванні й не набирають вагу. Коли немає пікової ваги — 45-47 кг — тоді починається затримка з менструацією. Тож затримка може бути або через те, що дівчина активно веде своє життя фізично (це фізіологічна затримка, тоді можна почекати рік-два) або взагалі відстає у фізичному розвитку (немає оволосіння, немає реакції у молочних залозах, це вже інша ситуація).

— В останньому випадку призначають гормональні препарати?

Дівчаткам треба бути дуже обережними з гормональними препаратами, але якщо необхідно, то потрібно призначати. Коли гінекологічний вік менше одного року, тобто менструація йде менш як 1 рік, бажано взагалі не вклинюватися гормональними препаратами. Рік-два треба спостерігати, поки налаштується менструальний цикл, тому що гіпоталамо-гіпофізарна система у них ще не сформована, у них немає овуляції. Коли немає овуляторного циклу, можуть бути затримки або інші проблеми. Тому організму треба дати час налаштуватися. Якщо ми починаємо гормонально «грузити» дітей, це може призвести до виснаження яєчників, безпліддя чи проблем з ростом. Приблизно 2 роки треба поспостерігати. Але не тоді, коли рясні кровотечі або навпаки довготривалі затримки менструації, тоді потрібно втручатися гормонально.

— Якщо дівчинка відчуває біль при менструації, чи це нормально? Чи варто приймати знеболювальні?

Якщо біль нестерпний і такий, що дівчинка не може займатися своїми повсякденними справами, то потрібно звернутися на консультацію. Знеболювальне можна приймати.

— Як часто у дівчат до 18 років бувають кисти?

Кисти можуть бути різного генезу. Або вродженого характеру (дермоїдні, які піддаються тільки оперативному лікуванню), або функціональні (які утворюються з порушенням менструального циклу і зникають після менструацій). За кістами у дівчаток спостерігають, лікують консервативно. В операційну — коли вже гостра хірургічна патологія, перекрути, некрози або внутрішньочеревна кровотеча. На жаль, у дітей є й онкологічні захворювання, аномалії розвитку (наприклад, дворога матка, відсутність піхви або матки, дві шийки матки, відсутність маткових труб). Ці аномалії можуть бути діагностовані тільки з початком менструації. Коли відсутні менструації, починають обстежувати дитину. Не треба забувати, що у діток може бути небажана вагітність, така дівчинка на прийомі в мене вже була.

— Як часто ви стикалися з неповнолітніми вагітними? Якого вони віку?

У мене були дівчата 16 і 17 років, яким ми переривали вагітність. Це можна. Дівчаткам не протипоказаний медикаментозний аборт, тільки він буде проходити під жорсткішим наглядом. Були дівчата, які народили у 14 та 15 років.

— Підлітки здебільшого переривають вагітність?

Так, здебільшого переривають. Зараз проблема у тому, що дуже розвинені соціальні мережі, діти віддаляються від своїх батьків, ми живемо у шаленому темпі... Діти комплексують і не говорять своїм батькам нічого. Через те, що втрачається контакт між мамою і дитиною, втрачається зв'язок, діти черпають інформацію з інтернету, тому що зараз доступно все. Знаходять недостовірну інформацію, якою оперують, можуть завагітніти через незнання певних речей.

— У якому віці дівчатам бажано починати статеве життя?

Це все дуже дискусійно й індивідуально. Коли починається менструація, два-три роки поки налаштується менструальний цикл, настає статева зрілість. Бажано починати в 17—18 років, але дуже часто ніхто цього не дотримується. Бувають дуже ранні статеві контакти.

— Якщо дівчинці потрібні додаткові обстеження чи аналізи, вона може пройти їх у перинатальному центрі? Якщо так, то які саме? Це безкоштовно чи треба платити?

Обстеження можна пройти у перинатальному центрі. Вони призначаються у залежності від клінічного випадку. У кожному конкретному випадку індивідуально. Загальні клінічні обстеження (загальні аналізи крові, сечі, мазки на флору, бакпосів, УЗД, кольпоскопія (для тих, які живуть статевим життям) — безкоштовно. Гормональні обстеження платні. Аналізи, які ми робимо безкоштовні, покриває НСЗУ, але гормональні обстеження НСЗУ не покриває, тому вони платні, як і скрізь. Сам огляд безкоштовний.

— З якими діагнозами неповнолітні дівчата потрапляють у стаціонар? Які операції їм роблять?

Запальні захворювання, ювенальні маткові кровотечі, ознаки «гострого» живота, кісти. Операції проводяться в залежності від кожного конкретного випадку. У нашому відділенні можливий як лапароскопічний, так і лапаротомний доступ.