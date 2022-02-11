У дитячій лікарні Кременчука немає лікаря-гінеколога: в чому причина

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 365 Коментарів: 1

У Кременчуцькій дитячій лікарні немає лікаря-гінеколога, і в разі потреби доводиться залучати лікарів з Перинатального центру. На засіданні виконкому 11 лютого заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко розповіла, що лікарі йдуть у працювати у приватний сектор:

- Дитячий акушер-гінеколог - це рідкісна професія. У нас був один фахівець, який, на жаль, звільнився. Поки що заміни йому немає. Ми шукаємо іншого лікаря...

Мер міста Віталій Малецький висловив сподівання, що після підвищення зарплат медичним працівникам ситуація зміниться:

- У нас є випадки, коли лікарі повертаються: по ЦПМСД №2 є така ситуація. Тому будемо сподіватися, що і ця лікарка повернеться.