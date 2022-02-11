У дитячій лікарні Кременчука немає лікаря-гінеколога: в чому причина

Віталій Малецький висловив сподівання, що після підвищення зарплат медичним працівникам ситуація зміниться
У Кременчуцькій дитячій лікарні немає лікаря-гінеколога, і в разі потреби доводиться залучати лікарів з Перинатального центру. На засіданні виконкому 11 лютого заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко розповіла, що лікарі йдуть у працювати у приватний сектор:
Мер міста Віталій Малецький висловив сподівання, що після підвищення зарплат медичним працівникам ситуація зміниться: