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Кременчук, Здоров'я

У дитячій лікарні Кременчука немає лікаря-гінеколога: в чому причина

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 365 Коментарів: 1

 

Віталій Малецький висловив сподівання, що після підвищення зарплат медичним працівникам ситуація зміниться

У Кременчуцькій дитячій лікарні немає лікаря-гінеколога, і в разі потреби доводиться залучати лікарів з Перинатального центру. На засіданні виконкому 11 лютого заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко розповіла, що лікарі йдуть у працювати у приватний сектор:

- Дитячий акушер-гінеколог - це рідкісна професія. У нас був один фахівець, який, на жаль, звільнився. Поки що заміни йому немає. Ми шукаємо іншого лікаря...

Мер міста Віталій Малецький висловив сподівання, що після підвищення зарплат медичним працівникам ситуація зміниться:

- У нас є випадки, коли лікарі повертаються: по ЦПМСД №2 є така ситуація. Тому будемо сподіватися, що і ця лікарка повернеться.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: гінеколог лікарі дитяча лікарня
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Коментарі: 1

211
M D:
Сьогодні, 16:41

Коли ж все, нарешті, впаде, щоб до терпілоїдів дійшло? 

Лікаря нема, директором ніхто не хоче бути. Своїми руками і розумом обирали гранатового красеня, своїми ногами тепер і голосуйте. Не буде ні медицини, ні освіти, тільки мудрий мер і його заступники. А ви, медики, до Польщі збирайте речі, бо невже не зрозуміли, що вам тут не раді? Спитайте у Вітальки, чому. Щось не бачу бунтів, значить, все влаштовує.



заступниця директора департаменту охорони здоров'я Людмила Пономаренко розповіла, що лікарі йдуть у працювати у приватний сектор

Який місячний дохід у цього посадовця?


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