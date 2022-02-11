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Надзвичайні новини

Жінка згоріла у купі мотлоху: на ICTV вийшов сюжет про пожежу на Молодіжному

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 589

 

Квартира була захаращена речами майже до самої стелі

На телеканалі ICTV вийшов сюжет «Надзвичайних новин» про пожежу, яка сталася 8 лютого та третьому поверсі багатоповерхівки на проспекті Лесі Українки, 39.

«Уся квартира була захламлена»: на згарищі знайшли тіло господарки

68-річна Лідія, власниця квартири, яка загорілася, родини не мала. Вона часто гостювала у знайомих і у себе майже не жила, сусіди бачили її тільки інколи.

Коли рятувальники приїхали на виклик і відкрили двері до помешкання, то натрапили на стіну з одягу, який горів і тлів, тому пожежу гасили не одну годину. Квартира була захаращена речами майже до самої стелі. Сусіди знали, що Лідія зносить у свою оселю одяг торбами, проте не думали, що все настільки масштабно – речі були навіть у ванній.

Під час пожежі під'їзд заполонив густий дим. Літній жінці на 7 поверсі стало зле, бо у її квартирі було сильне задимлення. Рятувальники виносили потерпілу на ношах з під'їзду, потім жінку каретою швидкої медичної допомоги забрали до лікарні.

Обгоріле тіло власниці під купами речей знайшли вже наступного дня. Що спричинило пожежу, наразі невідомо. Сусіди розповіли, що напередодні у під'їзді перевіряли лічильники, тоді Лідії вдома не було. А коли вона повернулася, то скаржилася, що у її квартирі немає світла.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС Джерело відео: Надзвичайні новини
Теги: пожежа Молодіжний смерть труп тіло рятувальники
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