«Уся квартира була захламлена»: на згарищі знайшли тіло господарки (доповнено)

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 15 428 Коментарів: 3

7 лютого у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки №39, сталася пожежа. Горить квартира на 3-му поверсі 9-поверхівки.



На місці працюють пожежні.

Пожежники винесли з квартири жінку, її госпіталізувала «швидка».

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Під час засідання виконкому мер Кременчука Віталій Малецький заявив, що комунальні служби нададуть допомогу. Зокрема, встановлять контейнер, щоб викинути зітлілі та обгорілі речі із квартири, звідки розповсюдилась пожежа. Ці речі довго не давали погасити пожежу, каже мер.

- Уся квартира була захламлена непотребом, речами, що були у вжитку, - пояснив міський голова.

Він заявив, що місто надасть і матеріальну допомогу на ремонт мешканцям будинку.

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Як повідомили у пресслужбі ДСНС, інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку «101» о 7.11. Локалізувати її вдалося о 10.59, а о 16.18 – ліквідувати.

Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Ліквідація пожежі ускладнювалася значним захаращенням квартири.

Під час гасіння вогнеборці з сусідніх квартир врятували 1 людину, ще 20 осіб – евакуювали.

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Як стало відомо ТЪ з власних джерел, 8 лютого на кухні під завалами знайшли тіло господарки квартири. На місце виїхала слідчо-оперативна група.