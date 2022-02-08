34 кращі студенти та учні Кременчука отримуватимуть гроші за свої досягнення
Сьогодні, 10:32
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З лютого по червень юним кременчужанам з міського бюджету будуть виплачувати по 1300 та 2000 грн
34 кращі студенти та учні Кременчука щомісяця отримуватимуть стипендії від міста з лютого по червень цього року. Відповідне рішення ухвалили 7 лютого на засіданні виконкому.
За успіхи у навчанні та науковій роботі студентам вишів призначили 13 стипендій у 2000 грн щомісяця:
- Анастасії Анатоліївні Василенко, студентці III курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук, спеціальність «Право» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Ігорю Володимировичу Войтенку, студенту IV курсу Інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Тимуру Сергійовичу Жуматію, магістру першого року навчання Інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Маргариті Олександрівні Книш, студентці IV курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук, спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Христині Володимирівні Кравченко, студентці IV курсу факультету економіки і управління, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Сергію Руслановичу Олексієнку, студенту IV курсу Навчально-наукового інституту механічної інженерії, транспорту та природничих наук, спеціальність «Транспортні технології» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Денису Олеговичу Комишенку, студенту IV курсу, спеціальність «Право» коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Анастасії Андріївні Понкратовій, студентці II курсу, спеціальність «Філологія» філії «Кременчуцький інститут вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»;
- Дарині Ігорівні Сергієнко, студентці II курсу відділення початкової освіти, спеціальність «Початкова освіта» Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;
- Анастасії Віталіївні Ільєвській, студентці IV курсу групи А, спеціалізація «Сестринська справа» Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка;
- Сергію Денисовичу Глущенку, курсанту IV курсу, спеціальність «Авіаційний транспорт» Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ;
- Руслану Вікторовичу Місікевичу, студенту III курсу, спеціальність «Залізничний транспорт» Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій;
- Марині Олександрівні Хайчіній, учениці I курсу (ФМБ), спеціальність «Комп’ютерні науки» Вищого професійного училища №7 м. Кременчука.
За успіхи у навчанні та науковій роботі учням професійно-технічних навчальних закладів призначили 1300 грн щомісяця:
- Світлані Віталіївні Шиян, учениці ІІІ курсу, професія «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник»» Кременчуцького професійного ліцею ім. А.С. Макаренка;
- Артемію Володимировичу Котюку, учню ІІ курсу, професія «Приладист. Слюсар КВПіА» Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука;
- Віталію Олеговичу Плахтію, учню ІІ курсу, професія «Кухар. Кондитер» Професійно-технічного училища №26 м. Кременчука;
- Антону Дмитровичу Рудьку, ліцеїсту ІІ курсу Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Призначили 13 стипендій у 2000 грн щомісяця за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста студентам вишів:
- Валерію Віталійовичу Гаврильченку, студенту ІІ курсу Інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, спеціальність «Комп’ютерні науки» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Олександру Олександровичу Демченку, студенту IV курсу факультету економіки і управління, спеціальність «Маркетинг» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Поліні Костянтинівні Макаренко, студентці ІІІ курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук, спеціальність «Журналістика» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Анастасії Євгеніївні Маркіній, студентці III курсу Інституту механічної інженерії, транспорту та природничих наук, спеціальність «Прикладна механіка» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Діані Максимівні Похилій, магістру першого року навчання Інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, спеціальність «Комп’ютерні науки» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Арсенію Арсенійовичу Тесленку, студенту IV курсу Навчально-наукового інституту механічної інженерії, транспорту та природничих наук, спеціальність «Автомобільний транспорт» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Юлії Станіславівні Дубині, студентці III курсу, спеціальність «Право» коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
- Назарію Олександровичу Доденку, студенту III курсу, спеціальність «Маркетинг» філії «Кременчуцький інститут вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»;
- Яні Володимирівні Ярмольчук, студентці IV курсу, відділення дошкільної освіти, спеціальність «Дошкільна освіта» Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;
- Агаті Ігорівні Малик, студентці III курсу, спеціалізація «Лікувальна справа» Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка Полтавської обласної ради;
- Дмитру Сергійовичу Ходіну, курсанту III курсу, спеціальність «Авіаційний транспорт» Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ;
- Олені Анатоліївні Яненко, студентці II курсу, спеціальність «Залізничний транспорт» Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій;
- Руслані Русланівні Міщенко, учениці III курсу, професія «Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» Вищого професійного училища №7 м. Кременчука.
Також призначили 4 стипендії у 1300 грн щомісяця за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста учням професійно-технічних навчальних закладів:
- Анастасії Ігорівні Рєзніковій, учениці I курсу, професія «Майстер ресторанного обслуговування, кухар» Кременчуцького професійного ліцею ім. А.С. Макаренка;
- Енріці Анатоліївні Шаповаленко, учениці ІІ курсу, професія «Перукар (перукар-модельєр). Візажист» Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука;
- Анні Григорівні Таранусі, учениці I курсу, професія «Пекар. Кондитер» Професійно-технічного училища №26 м. Кременчука;
- Данилу Сергійовичу Тимошенку, ліцеїсту ІІ курсу Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.
У лютому-червні 2022 року з міського бюджету щомісяця виділятимуть по 62400 грн на виплати стипендій.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
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