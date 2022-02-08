34 кращі студенти та учні Кременчука отримуватимуть гроші за свої досягнення

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З лютого по червень юним кременчужанам з міського бюджету будуть виплачувати по 1300 та 2000 грн

34 кращі студенти та учні Кременчука щомісяця отримуватимуть стипендії від міста з лютого по червень цього року. Відповідне рішення ухвалили 7 лютого на засіданні виконкому.

За успіхи у навчанні та науковій роботі студентам вишів призначили 13 стипендій у 2000 грн щомісяця:

Анастасії Анатоліївні Василенко, студентці III курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук, спеціальність «Право» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Ігорю Володимировичу Войтенку, студенту IV курсу Інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Тимуру Сергійовичу Жуматію, магістру першого року навчання Інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Маргариті Олександрівні Книш, студентці IV курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук, спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Христині Володимирівні Кравченко, студентці IV курсу факультету економіки і управління, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Сергію Руслановичу Олексієнку, студенту IV курсу Навчально-наукового інституту механічної інженерії, транспорту та природничих наук, спеціальність «Транспортні технології» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Денису Олеговичу Комишенку, студенту IV курсу, спеціальність «Право» коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Анастасії Андріївні Понкратовій, студентці II курсу, спеціальність «Філологія» філії «Кременчуцький інститут вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»;

Дарині Ігорівні Сергієнко, студентці II курсу відділення початкової освіти, спеціальність «Початкова освіта» Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;

Анастасії Віталіївні Ільєвській, студентці IV курсу групи А, спеціалізація «Сестринська справа» Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка;

Сергію Денисовичу Глущенку, курсанту IV курсу, спеціальність «Авіаційний транспорт» Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ;

Руслану Вікторовичу Місікевичу, студенту III курсу, спеціальність «Залізничний транспорт» Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій;

Марині Олександрівні Хайчіній, учениці I курсу (ФМБ), спеціальність «Комп’ютерні науки» Вищого професійного училища №7 м. Кременчука.

За успіхи у навчанні та науковій роботі учням професійно-технічних навчальних закладів призначили 1300 грн щомісяця:

Світлані Віталіївні Шиян, учениці ІІІ курсу, професія «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник»» Кременчуцького професійного ліцею ім. А.С. Макаренка;

Артемію Володимировичу Котюку, учню ІІ курсу, професія «Приладист. Слюсар КВПіА» Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука;

Віталію Олеговичу Плахтію, учню ІІ курсу, професія «Кухар. Кондитер» Професійно-технічного училища №26 м. Кременчука;

Антону Дмитровичу Рудьку, ліцеїсту ІІ курсу Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Призначили 13 стипендій у 2000 грн щомісяця за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста студентам вишів:

Валерію Віталійовичу Гаврильченку, студенту ІІ курсу Інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, спеціальність «Комп’ютерні науки» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Олександру Олександровичу Демченку, студенту IV курсу факультету економіки і управління, спеціальність «Маркетинг» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Поліні Костянтинівні Макаренко, студентці ІІІ курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук, спеціальність «Журналістика» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Анастасії Євгеніївні Маркіній, студентці III курсу Інституту механічної інженерії, транспорту та природничих наук, спеціальність «Прикладна механіка» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Діані Максимівні Похилій, магістру першого року навчання Інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, спеціальність «Комп’ютерні науки» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Арсенію Арсенійовичу Тесленку, студенту IV курсу Навчально-наукового інституту механічної інженерії, транспорту та природничих наук, спеціальність «Автомобільний транспорт» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Юлії Станіславівні Дубині, студентці III курсу, спеціальність «Право» коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Назарію Олександровичу Доденку, студенту III курсу, спеціальність «Маркетинг» філії «Кременчуцький інститут вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»;

Яні Володимирівні Ярмольчук, студентці IV курсу, відділення дошкільної освіти, спеціальність «Дошкільна освіта» Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;

Агаті Ігорівні Малик, студентці III курсу, спеціалізація «Лікувальна справа» Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка Полтавської обласної ради;

Дмитру Сергійовичу Ходіну, курсанту III курсу, спеціальність «Авіаційний транспорт» Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ;

Олені Анатоліївні Яненко, студентці II курсу, спеціальність «Залізничний транспорт» Кременчуцького фахового коледжу транспортної інфраструктури та технологій;

Руслані Русланівні Міщенко, учениці III курсу, професія «Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» Вищого професійного училища №7 м. Кременчука.

Також призначили 4 стипендії у 1300 грн щомісяця за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста учням професійно-технічних навчальних закладів:

Анастасії Ігорівні Рєзніковій, учениці I курсу, професія «Майстер ресторанного обслуговування, кухар» Кременчуцького професійного ліцею ім. А.С. Макаренка;

Енріці Анатоліївні Шаповаленко, учениці ІІ курсу, професія «Перукар (перукар-модельєр). Візажист» Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука;

Анні Григорівні Таранусі, учениці I курсу, професія «Пекар. Кондитер» Професійно-технічного училища №26 м. Кременчука;

Данилу Сергійовичу Тимошенку, ліцеїсту ІІ курсу Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.

У лютому-червні 2022 року з міського бюджету щомісяця виділятимуть по 62400 грн на виплати стипендій.