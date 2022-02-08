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Мер Кременчука шукає нового керівника КП «Союзрембуд», яке можуть приєднати до «Благоустрою Кременчука»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 398

 

Попередній керівник Олександр Дяковський знайшов іншу роботу

Мер Кременчука Віталій Малецький шукає нового керівника на КП «Союзрембуд». Олександр Дяковський, який очолював дане підприємство пішов з посади, бо знайшов іншу роботу. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ЗМІ після засідання виконкому.

- Ми дякуємо Олександру за роботу. Дійсно, було важко працювати на підприємстві. Воно було госпрозрахунковим і не могло працювати як сучасні комерційні підприємства… Треба було працювати «по-білому», податки платити… До кадрового призначення думаємо зберегти підприємство, тому що воно фактично є «паличкою-виручалочкою»: усі дрібні ремонти робить набагато швидше і дешевше, ніж приватні структури, - сказав міський голова.

За його словами, зараз розглядається два варіанти існування КП Союзрембуд»: або як і зараз – як самостійного підприємства; або приєднати до КП «Благоустрій Кремечука».

До речі, КП «Союзрембуд» робило не лише дрібні ремонти, а й вигравало тендери. Зокрема, підприємство завершує роботи з реконструкції нежитлових приміщень під квартири на вулиці Східній, 20 та на вулиці Молодіжній, 5. Також виграло тендер на суму 7,8 млн на реконструкцію адмінбудівлі Нацгвардії на Молодіжному.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Союзрембуд керівник будівництво
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