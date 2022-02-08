Мер Кременчука шукає нового керівника КП «Союзрембуд», яке можуть приєднати до «Благоустрою Кременчука»

Мер Кременчука Віталій Малецький шукає нового керівника на КП «Союзрембуд». Олександр Дяковський, який очолював дане підприємство пішов з посади, бо знайшов іншу роботу. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ЗМІ після засідання виконкому.
За його словами, зараз розглядається два варіанти існування КП Союзрембуд»: або як і зараз – як самостійного підприємства; або приєднати до КП «Благоустрій Кремечука».
До речі, КП «Союзрембуд» робило не лише дрібні ремонти, а й вигравало тендери. Зокрема, підприємство завершує роботи з реконструкції нежитлових приміщень під квартири на вулиці Східній, 20 та на вулиці Молодіжній, 5. Також виграло тендер на суму 7,8 млн на реконструкцію адмінбудівлі Нацгвардії на Молодіжному.
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