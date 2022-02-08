Про всяк випадок: кременчуцький АТОвець склав інструкцію з евакуації для цивільних

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 731 Коментарів: 1

Старший солдат, учасник АТО у 2014-2016 роках Микола Кравченко, член ГО «Ветерани АТО Кременчука» заздалегідь думає про те, як убезпечити свою родину на випадок російської загрози. Про це він нещодавно розповів «Телеграфу», заявивши, що сам піде боронити Україну, а родина мусить евакуюватися.

На наше прохання, Микола Кравченко надав нам інструкцію, яку склав для своєї родини. Передбачаємо, що цей матепріал буде дискусійним - будуть коментарі на кшталт «до чого нас готують»? Ми не сіємо паніку — і разом із вами сподіваємося, що збройного вторгнення РФ не відбудеться. Але варто бути готовими до гіршого сценарію. Так, як готові до бомбардувань мешканці Ізраїлю. Якщо хтось не знає - після останнього загострення арабо-ізраїльського конфлікту влада Ізраїля навіть зобов'язала людей за свій рахунок влаштувати бомбосховища там, де їх немає. Ми ж зараз говоримо про пересторогу. Половина наших читачів у опитуванні відповіла, що збирає — або думає збирати тривожні валізки. Тож інструкція від АТОвця — перш за все, для цієї категорії читачів.

Микола Кравченко наголошує, що план евакуації мусить бути на випадок, якщо збройне вторгнення спричинить аварії комунальних мереж (Як це було в Донецьку та Луганську). Адже в цьому випадку життя в місті стане проблемою. Далі - поради АТОвця.

Що робити?

Заздалегідь вибрати місце евакуації. Бажано не в місті, щоб не залежати від каналізації, центрального водопроводу, центрального опалення. Це може бути дача, власна хата в селі, хата родичів або друзів. Обов’язково вибирати місце де ви будете серед знайомих, або родичів, або друзів. На перехід краще «кучкуватися» в малі (не більше 5-7 чоловік) компанії знайомих людей. Заздалегідь в місці призначення потрібно створити невеликий запас харчів тривалого зберігання, води, дров, приблизно на один місяць.

Заздалегідь продумати маршрут, способи евакуації включно з пішими маршрутами, бо пересування автомобілем може бути неможливим.

Визначити коло осіб, з ким будете евакуюватися. Узгодити умовні сигнали, місце збору.

Постійно тримати автомобіль повністю заправленим і справним. Коли почнеться «бадабум», паливо раптово стане або дуже дорогим, або недоступним взагалі.

Зібрати і тримати напоготові евакуаційний рюкзак.

Заздалегідь проінструктувати тих членів сім’ї, з якими будете евакуюватися.

Дорослі пакують свої рюкзаки автономно на випадок розлучення. Аптечки мають бути в кожному рюкзаку, включно з дитячими.

Як зібрати рюкзак?

Загальна вага рюкзаку не повинна бути більше за ту, яку ви зможете нести протягом денного переходу (20-30 км). Для жінки це 10-15 кг, для чоловіка 20-30 кг залежно від стану здоров’я, комплекції, тренованості. У дітей мають бути свої рюкзаки, куди можна положити щось легке, але об’ємне. Аптечка, одяг, документи, їжа, інструменти, електроніка та інше мають бути запаковані окремо, бажано в пакети із замком zip-lock.

Сам рюкзак і одяг мають бути не яскравого кольору, не маркі, але в жодному разі не камуфльовані. Виключно цивільного дизайну. Рюкзак або з водонепроникної тканини, або з водозахисним чохлом.

Рюкзак потрібно зібрати заздалегідь. У останню мить укладаються документи і речі, які задіяні в повсякденному побуті нормального життя. Перед виходом перевірити вміст по списку.

Для тренування в спокійний вечір треба повністю зібрати рюкзак свій і дитини. Прилаштувати рюкзак, пройтися мікрорайоном, повернутися додому, скоригувати укладку. Членам сім’ї, включаючи дітей треба пояснити серйозність ситуації, але не лякати. З гумором і оптимізмом.

Склад рюкзака

Запасні теплі носки,теплі рукавички, термобілизна, запасна шапочка. Одяг на свій розсуд.

Документи на себе і дитину, запаковані в прозорий пакет із замком zip-lock.

Гроші середніми і дрібними купюрами. Суму розбити і заховати в трьох місцях. Частина в одязі, або взутті, частина десь під рукою у внутрішній кишені, щоб швидко розрахуватися за послугу, або товар, частина в рюкзаку.

Кілька порцій сухого перекусу, що можна гризти на ходу (батончики з горіхами шоколад і т.інш) на дві доби

Вода. Краще кілька маленьких пляшок, ніж одна дволітрова.

Ліхтарик (краще два) із запасом батарейок.

Аптечка. Склад аптечки в окремому описі.

Ніж. Звичайний господарський ніж середньої довжини,можна складний але гострий і в чохлі.

Кілька запальничок і сірники.

Зарядку на телефон, пару шнурів, power bank .

Дощовик.

Робочі печатки. Маски.

Покривало з фольги.

Піджопник!!!

Вологі серветки.

Пару пакетів з ручками (АТБ), пару полотняних сумок.

Різні нитки, набір голок.

Засоби гігієни.

Невеликий рушник.

Який запас треба зробити у місці перебування після евакуації з міста

Запас круп. Бажано гречка, вівсянка. Їх можна готувати без вогню. Крупи можна зберігати в сухих пластикових пляшках, попередньо прогрівши в духовці і потім остудивши.

Кілька м’ясних і рибних консервів.

Запас жиру (сало олія, смалець)

Сушені фрукти і горіхи, чай, сушені трави.

Цукор, сіль.

Запас теплого одягу і білизни.

Свічки, запальнички, сірники.

Дрова, каністра з бензином для авто.

Ложки, виделки.

Заточний камінь для ножа.

Радіоприймач на батарейках.

Запас батарейок.

Кілька пар робочих печаток.

Інструменти.

Наручний годинник механічний.

Засоби гігієни.

Аптечка