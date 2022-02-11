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Британці оцінили втрати України від військового конфлікту з Росією у $280 млрд

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 128

 

Таку суму порахував Британський Центр економіки та бізнес-досліджень (СEBR)

За період з 2014 по 2020 рік (без врахування минулого року) військовий конфлікт з Росією обійшовся Україні у $280 млрд у вигляді втраченого ВВП. Про це йдеться у звіті Британського Центру економіки та бізнес-досліджень (СEBR), повідомляє Financial club. Дослідження було проведене на замовлення уряду України. Щороку Україна втрачає по $40 млрд або 19,9% ВВП у порівняні з довоєнним  періодом.

За даними СEBR, втрати від російсько-української війни на Донбасі коштували Україні $102 млрд або $14,6 млрд на рік. Через окупацію Криму Україна втратила близько $58 млрд або втрачала $8,3 млрд щороку.

У дослідженні підкреслюється, що довготривалий конфлікт суттєво знизив бажання іноземних інвесторів вкладати кошти в економіку України, що призвело до втрати $72 млрд інвестицій або $10,3 млрд щороку, а зменшення обсягів українського експорту призвело до втрат у $162 млрд. І це лише за період з 2014 до 2020 року.

Загальні капітальні втрати українських активів у Криму та на Донбасі, що були пошкоджені або ж опинились на окупованій території оцінюються у $117 млрд.

Через бойові дії та окупацію українських територій втрачено близько $48,5 млрд податкових надходжень. У поєднанні з додатковими військовими витратами у $14,9 млрд за цей період, Україна у разі відсутності військового конфлікту могла б витратити на розвиток країни на $63,3 млрд більше, ніж витратила.

Варто зазначити, що фінансово-економічні втрати України продовжуються й після 2020 року.

«Завдяки поєднанню втрати значних активів, зниженню податкових надходжень та шкоди, завданій інвестиційному клімату, Україні завдано серйозних економічних збитків, які безпосередньо впливають на життя українців», — зазначив засновник СEBR Дуглас Маквільямс.

CEBR у своєму звіті використав методологію «втраченого результату», яка є загальноприйнятим підходом до вивчення економічних втрат під час ведення воєнних дій.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Україна втрати
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