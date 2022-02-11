У Кременчуці «гранатовий красень» потрапив в ДТП

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 497

11 лютого сталася ДТП на електростанції з тролейбусом та білим Кia Sportage, який не врахував дорожньої обстановки та став винуватцем події, повідомляє пресслужба поліції.

На місці працює поліція. Деталі з’ясовують.



