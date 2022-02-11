Відкриття відкладається: над новим приймальним відділенням лікарні «Кременчуцька» тече дах

Зараз будівельники усувають брак
Відкриття приймального відділення лікарні «Кременчуцька» після реконструкції в черговий раз відкладається. Будівельники неякісно зробили дах над оновленим приймальним – і він уже потік. Про цю проблему говорили під час засідання президії голів фракцій та депутатських комісій 10 лютого. Наразі підрядник, який виконує реконструкцію, усуває будівельні недоліки за свій рахунок.
Дату відкриття відділення наразі мер Віталій Малецький не називає.
Нагадаємо, відкрити відділення обіцяли ще в травні минулого року.