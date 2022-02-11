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Відкриття відкладається: над новим приймальним відділенням лікарні «Кременчуцька» тече дах

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 193

Зараз будівельники усувають брак

Відкриття приймального відділення лікарні «Кременчуцька» після реконструкції в черговий раз відкладається. Будівельники неякісно зробили дах над оновленим приймальним – і він уже потік. Про цю проблему говорили під час засідання президії голів фракцій та депутатських комісій 10 лютого. Наразі підрядник, який виконує реконструкцію, усуває будівельні недоліки за свій рахунок.

Дату відкриття відділення наразі мер Віталій Малецький не називає.

- Є проблеми з якістю будівельних робіт – з покриттям даху над відділенням – над частиною відділення, куди заїжджатимуть у бокс машини швидкої допомоги. Зараз підрядник усуває це. Тільки-но вдасться зробити, просушити стелю і запустити вентиляційне електричне обладнання – одразу будемо відкривати, - сказав Віталій Малецький, коментуючи ситуацію із затяжним ремонтом 11 лютого після засідання виконкому.

Нагадаємо, відкрити відділення обіцяли ще в травні минулого року.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: лікарня Кременчуцька реконструкція ремонт
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