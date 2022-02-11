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У суботу частина кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 132

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 12 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Житлобудівна,
  • вул. Вагонна,
  • вул. Кохнівська,
  • пров. Житлобудівний,
  • пров. Деповський,
  • пров. Межовий,
  • пр. Житлобудівний,
  • пр. 1-й пр. Кохнівський,
  • пр. 2-й пр. Кохнівський,
  • пр. 3-й пр. Кохнівський,
  • пр. 1-й туп. Парковий,
  • пр. 2-й туп. Парковий,
  • вул. Кавалерійська,
  • вул. Остапа Вишні,
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Сергія Єфремова,
  • вул. Василя Стуса,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Олександрійська,
  • пров. Транспортний,
  • пров. Шкільний, 
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Сєдова,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Проектна,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пров. Щербакова,
  • пров. Бригадний,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Зв'язковий,
  • пров. Нечая,
  • пр. Червневий, 
  • вул. Зої Космодемьянської,
  • вул. Гетьмана Полуботка,
  • вул. Котляревського,
  • пров. Дмитра Демидюка,
  • пров. Тесленка, 
  • вул. Махоркова,
  • вул. Шевченка, 
  • вул. Переяслівська,
  • вул. Сумська,
  • вул. Підгірна,
  • вул. Піщана,
  • вул. Хорольська,
  • вул. Кріворудна,
  • пров. Піщаний, 
  • вул. Лугова,
  • вул. Каховська,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Цимлянська,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Кооперативна,
  • пров. Градизький,
  • пров. Луговий,
  • пров. Зв’язковий.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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