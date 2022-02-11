У суботу частина кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 18:01
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 12 лютого в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Житлобудівна,
- вул. Вагонна,
- вул. Кохнівська,
- пров. Житлобудівний,
- пров. Деповський,
- пров. Межовий,
- пр. Житлобудівний,
- пр. 1-й пр. Кохнівський,
- пр. 2-й пр. Кохнівський,
- пр. 3-й пр. Кохнівський,
- пр. 1-й туп. Парковий,
- пр. 2-й туп. Парковий,
- вул. Кавалерійська,
- вул. Остапа Вишні,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Сергія Єфремова,
- вул. Василя Стуса,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Тіниста,
- вул. Олександрійська,
- пров. Транспортний,
- пров. Шкільний,
- вул. Кооперативна,
- вул. Сєдова,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Проектна,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Щербакова,
- пров. Бригадний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Зв'язковий,
- пров. Нечая,
- пр. Червневий,
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка,
- вул. Махоркова,
- вул. Шевченка,
- вул. Переяслівська,
- вул. Сумська,
- вул. Підгірна,
- вул. Піщана,
- вул. Хорольська,
- вул. Кріворудна,
- пров. Піщаний,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Кооперативна,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пров. Зв’язковий.
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