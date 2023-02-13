«Кремінь» 2010 з перемоги стартував у Відкритому турнірі Poltava Championship

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 195

Футболісти «Кремiнь» 2010 розпочали участь у Відкритому турнірі Poltava Championship 2023. Змагання проводять щовихідного, з 28 січня до 8 квітня, на базі ФК «Полтава» у Копилах.

Участь у змаганнях беруть команди: Ворскла, ФК «Полтава», Молодь Полтава, Металiст Харкiв, Барса Суми, Гiрник-Спорт Горішні Плавні, ЛНЗ Черкаси, ДЮСШ Богодухiв, Кремiнь. МФК «Кремінь» представляють вихованці Олександра Назаренка та Анатолія Безуса.

Вчора, 11 лютого, «Кремiнь» 2010 зіграв першу свою гру з «Барсою» Суми й переміг з рахунком - 3:0. Голами відзначилися: Шевченко Святослав, Дубодел Данило, Зелений Iван.

Тренер Олександр Назаренко зауважив, що цей турнір розглядають як один з етапів підготовки до чемпіонату України, у якому офіційно стартують у вересні цього року.