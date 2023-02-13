У Кременчуці на забезпечення службовим житлом силовиків планують виділити 15 млн грн

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Кошти з міського бюджету на придбання житла виділятимуть протягом трьох років

Минулої п’ятниці, 10 лютого, на ХІХ позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати внесли зміни до Міської програми забезпечення службовим житлом військовослужбовців та працівників силових структур, підрозділи яких розташовані на території міста Кременчука на 2021-2025 роки. Ця програма була розроблена з метою формування та закріплення якісного кадрового потенціалу кременчуцьких підрозділів силових структур. Наразі, в період воєнного стану та захисту України військовослужбовцями та правоохоронцями силових структур ця Програма набула особливої соціальної важливості.

Фонд службового житла комунальної власності пропонується формувати з наявних житлових приміщень та шляхом придбання одно-, дво-, трикімнатних квартир у багатоквартирних будинках на первинному та вторинному ринках нерухомості у комунальну власність.

Загалом на реалізацію цієї програми передбачається виділити з міського бюджету протягом 2023 – 2025 років 15 млн грн – по 5 млн грн щороку.

Пропозиції щодо придбання житла буде розглядати спеціально створена робоча група. Житлові приміщення будуть надаватися військовослужбовцям та працівникам силових структур, підрозділи яких розташовані на території міста Кременчука, виключно як службове житло відповідно до норм Житлового кодексу.