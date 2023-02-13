У 106 жителів Кременчуччини минулого тижня виявили COVID-19: у яких громадах найбільше хворих

Кременчуччина, як і решта Полтавської області, ще не вийшла з «жовтої» карантинної зони. Про це повідомили у відділі з питань освіти, культури та охорони здоров'я Кременчуцької районної військової адміністрації.
З 6 січня до 12 лютого у громадах Кременчуцького району зареєстрували 100 випадків гострого респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2:
Тижневе збільшення хворих спостерігалося у таких громадах:
У Глобинській громаді рівень захворюваності на змінився. У Горішньоплавнівській громаді спостерігається зменшення захворюваності -28%. У Новогалещинській, Піщанській, Омельницькій та Пришибській громадах захворюваність на COVID-19 не фіксувалася.
На жаль, у районі знову померла 1 особа.
Нагадуємо, що з 30 січня до 5 лютого у громадах Кременчуцького району зареєстрували 100 випадків захворювання на COVID-19.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер