У 106 жителів Кременчуччини минулого тижня виявили COVID-19: у яких громадах найбільше хворих

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Кременчуччина, як і решта Полтавської області, ще не вийшла з «жовтої» карантинної зони. Про це повідомили у відділі з питань освіти, культури та охорони здоров'я Кременчуцької районної військової адміністрації.

З 6 січня до 12 лютого у громадах Кременчуцького району зареєстрували 100 випадків гострого респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2:

Глобинська - 4

Горішньоплавнівська - 31

Градизька - 1

Кам’янопотоківська - 4

Козельщинська - 1

Кременчуцька - 52

Новогалещинська - 0

Оболонська - 4

Омельницька - 0

Піщанська - 4

Пришибська - 0

Семенівська - 5

Тижневе збільшення хворих спостерігалося у таких громадах:

Семенівська +400%

Оболонська +400%

Кам’янопотоківська +100%

Градизька +100%

Козельщинська +100

Кременчуцька +27%

У Глобинській громаді рівень захворюваності на змінився. У Горішньоплавнівській громаді спостерігається зменшення захворюваності -28%. У Новогалещинській, Піщанській, Омельницькій та Пришибській громадах захворюваність на COVID-19 не фіксувалася.

На жаль, у районі знову померла 1 особа.

Нагадуємо, що з 30 січня до 5 лютого у громадах Кременчуцького району зареєстрували 100 випадків захворювання на COVID-19.