Розмір одноразової грошової допомоги для поранених та скалічених військових збільшився

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Сума виплати допомоги залежить від групи інвалідності чи ступеня втрати працездатності та причин поранення чи травмування

З 1-го січня 2023 року збільшився розмір одноразової грошової допомоги для поранених та постраждалих військовослужбовців. Порядок призначення і виплати цієї допомоги затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. №975. Зазначена виплата залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, бо встановлюється у кратності до прожиткового мінімуму в залежності від причин поранення, контузії чи каліцтва та ступеню втрати працездатності.

З 1-го січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у сумі 2684 грн, що призвело до збільшення одноразових грошових допомог пораненим та скаліченим військовим.

Якщо інвалідність військовослужбовця настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) або захворювання, яке він дістав під час виконання обов’язків військової служби (або ж інвалідність встановлена після звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення), допомогу виплачують у розмірі:

для I групи - 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено інвалідність ( 1 073 600 грн) ;

; для II групи - 300-кратного прожиткового мінімуму( 805 200 грн );

); для III групи - 250-кратного прожиткового мінімуму (671 000 грн).

Якщо інвалідність військовослужбовця настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби (або ж інвалідність встановлена після звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення), допомогу виплачують у розмірі:

для I групи - 120-кратного прожиткового мінімуму (322 080 грн) ;

; для II групи - 90-кратного прожиткового мінімуму ( 241 560 грн );

); для III групи - 70-кратного прожиткового мінімуму(187 880 грн).

Якщо людина частково втратила працездатність без встановлення інвалідності, то розмір одноразової грошової допомоги залежить від ступеня втрати працездатності. Його встановлює медико-соціальна експертна комісія. А виплата визначається у відсотках від:

70-кратного прожиткового мінімуму (187 880 грн) - військовослужбовцю, який зазнав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, або звільненим з військової служби, втрата працездатності яких настала внаслідок зазначених причин не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення;

- військовослужбовцю, який зазнав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, або звільненим з військової служби, втрата працездатності яких настала внаслідок зазначених причин не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення; 50-кратного прожиткового мінімуму (134 500 грн) - військовослужбовцю строкової військової служби, а також особі, звільненій зі строкової військової служби, якщо частково втрата працездатність настала внаслідок причин, пов’язаних з проходженням служби, але не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення;

- військовослужбовцю строкової військової служби, а також особі, звільненій зі строкової військової служби, якщо частково втрата працездатність настала внаслідок причин, пов’язаних з проходженням служби, але не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення; 50-кратного прожиткового мінімуму (134 500 грн) - військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який зазнав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

Одноразова грошова допомога виплачується в порядку черговості відповідно до дати подання документів до уповноваженого органу.

Щоб отримати одноразову грошову допомогу, необхідно подати документи:

для чинних військовослужбовців — до військової частини, де вони проходять службу;

для звільнених з військової служби — до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання (ред. – колишній військкомат).

Виплата одноразової грошової допомоги взагалі не здійснюються, якщо травма, захворювання, інвалідність чи часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності є наслідком: