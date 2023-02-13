Розмір одноразової грошової допомоги для поранених та скалічених військових збільшився

Сума виплати допомоги залежить від групи інвалідності чи ступеня втрати працездатності та причин поранення чи травмування
З 1-го січня 2023 року збільшився розмір одноразової грошової допомоги для поранених та постраждалих військовослужбовців. Порядок призначення і виплати цієї допомоги затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. №975. Зазначена виплата залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, бо встановлюється у кратності до прожиткового мінімуму в залежності від причин поранення, контузії чи каліцтва та ступеню втрати працездатності.
З 1-го січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у сумі 2684 грн, що призвело до збільшення одноразових грошових допомог пораненим та скаліченим військовим.
Якщо інвалідність військовослужбовця настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) або захворювання, яке він дістав під час виконання обов’язків військової служби (або ж інвалідність встановлена після звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення), допомогу виплачують у розмірі:
Якщо інвалідність військовослужбовця настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби (або ж інвалідність встановлена після звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення), допомогу виплачують у розмірі:
Якщо людина частково втратила працездатність без встановлення інвалідності, то розмір одноразової грошової допомоги залежить від ступеня втрати працездатності. Його встановлює медико-соціальна експертна комісія. А виплата визначається у відсотках від:
Одноразова грошова допомога виплачується в порядку черговості відповідно до дати подання документів до уповноваженого органу.
Щоб отримати одноразову грошову допомогу, необхідно подати документи:
Виплата одноразової грошової допомоги взагалі не здійснюються, якщо травма, захворювання, інвалідність чи часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності є наслідком:
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер