Двоє травмованих: у Садках автомобіль зіткнувся з деревом та перевернувся

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Сьогодні, 13 лютого, у селі Садки Кременчуцького району, близько 12.30 сталася ДТП. Про це повідомили в Кременчуцькому районному управлінні поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Opel, яким керував 47-річний чоловік, виїхав за межі проїзної частини, зіткнувся з деревом та перевернувся. Внаслідок ДТП водія та 42-річну пасажирку госпіталізували. Постраждалі мешканці Кременчуцького району.

За даним фактом поліція вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі з'ясовуються обставини та причини ДТП.