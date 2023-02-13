Депутати дозволили розробити детальний план території на Раківці під майбутні магазини

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 287

На зупинці Розвилка, що на Раківці, може з'явитися нова будівля замість старої зупинки.

10 лютого 2023 року на сесії міської ради депутати ухвалили рішення про початок роботи по розробці детального плану території по вул. Республіканській, в районі зупинки громадського транспорту «Розвилка» в напрямку з центра міста.

У пояснювальній записці до документу вказано, що ділянка площею 588 кв. метри перебуває у постійному користуванні КП «Ринкова площа». Це КП пропонує збудувати тут одноповерхові будівлі громадського призначення в комплексі з зупинкою громадського транспорту.

Зазначається, що наміри замовника, назви якого не вказують, відповідають генеральному плану Кременчука. Оплату за роботу з розробки бере на себе заявник.

Зазначимо, що ця зупинка громадського транспорту вже давно перебуває у незадовільному стані та не використовується за призначенням. Та чи варто тут будувати нові магазини, яких поруч і так — багато.

Нагадаємо, понад 10 років тому у Кременчуці під виглядом соціального проєкту КП «Ринкова площа» віддали у користування великі шматки землі. Відтоді на запинках почали з'являтися магазини, що подекуди загороджують проходи по тротуарах. Приміром, на зупинці «Ринок» або «Центр».