Кременчук знов під ударом, статки очільника обласного управління СБУ та підумки сесії райради: головне за тиждень

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 503

Ми зібрали основні новини, що трапилися у Кременчуці та області упродовж тижня

Обстріли Кременчука та області: що відомо

Упродовж тижня Кременчук та Полтавська область щонайменше тричі потрапляли під удар армії РФ.

Так у вівторок, 23 грудня, близько 14.50 у Кременчуці пролунали вибухи: росіяни атакували місто реактивним безпілотником. Згодом очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що влучання прийшлося по одному із місцевих підприємств. Внаслідок цього троє працівників зазнали поранень. Згодом рішенням виконкому їм виплатили по 25 тисяч гривень матеріальної допомоги на лікування.

Крім того, у суботу, 27 грудня, Полтавщина двічі потрапила під російський удар. Пошкоджень зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури. Також ще одна російська ракета впала на відкритій території у Миргородському районі.

Будівництво містечка сімейного типу

У Кременчуці продовжують планувати розбудову квартала 284 на Молодіжному. Так цієї п’ятниці під час громадських слухань у міськраді обговорили будівництво соціального містечка для дітей за програмою «Дитячі оселі». Це мають бути три двоповерхові будинки, а також одноповерховий соціальний центр, який надаватиме жителям цього містечка необхідні соціальні послуги. Детальніше про плани цього будівництва та про розбудову квартала 284 на Молодіжному — у нашому матеріалі.

Оновлені транспортні маршрути

Цього тижня на дороги Кременчука виїхав новий транспорт.

Так із 25 грудня містом почали курсувати тролейбуси за маршрутом 17А+, що сполучатиме Ревівку та Молодіжний. Також на маргрут 10А+ повернули додатковий автобус. Він обслуговуватиме мікрорайон Лашки та курсуватиме за звичним графіком.

Що приховує очільник Полтавського Управління СБУ: розслідування «Схем»

Цього тижня журналісти проєкту «Схеми» опублікували розслідування, головним фігурантом якого став очільник Управління Служби безпеки України у Полтавській області Костянтин Семенюк. Їм вдалося з’ясувати, що упродовж 2021–2023 років родина Костянтина Семенюка придбала Mercedes-Benz, Audi Q8, апартаменти площею майже 120 кв. м у Чернівцях, а також частку в комплексі відпочинку в Буковинських Карпатах. Загальну ринкову вартість цього майна експерти оцінюють більш ніж у 12 млн грн.

Хто є фактичним власником цього майна, а хто ним користується насправді, як пояснює ці статки сам Семенюк та чи відповідають вони офіційним доходам родини — про це у нашому матеріалі детальніше.

Кременчук не отримав у власність адмінбудівлю районної ради

У понеділок, 22 грудня, відбулася позачергова сесія Кременчуцької районної ради. На розгляд були винесені 34 питання.

Серед ключових — передача адмінбудівлі райради у властіть громад району. Можемо припустити, що будівлю планували передати у власність Кременчуцької громади, хоча у порядку денному були проєкти рішень і про передачу об’єкта іншим громадам району. Тим не менш, рішення не набрало необхідної кількості голосів.

Крім того, депутати врешті надали орендарям дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень комунального майна: мова йде про приміщення, що перебуває в оренді у громадської організації «Спілка Самаритян». Там мав би бути Центр підтримки сімей та дітей, проте будівля перебуває в аварійному стані. Від 2022 року громадська організація неодноразово зверталася до райради як власника приміщенна надати дозвіл на проведення невід'ємних поліпшень, тобто ремонту. Проте таке рішення вдалося ухвалити лише зараз.

