Топ новина, Полтавщина

Елітна нерухомість, автівки і курорт у Карпатах: в очільника СБУ Полтавщини знайшли коштовне майно — розслідування «Схем»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 531 Коментарів: 1

Родина очільника СБУ Полтавської області Костянтина Семенюка за кілька років набула елітну нерухомість, автомобілі преміумкласу та частку в курортному комплексі. Як ідеться в розслідуванні журналістів проєкту «Схеми», обставини придбання цього майна та офіційні доходи родини викликають запитання щодо походження коштів

Як з’ясували журналісти «Схем» від Радіо Свобода, упродовж 2021–2023 років родина Костянтина Семенюка придбала Mercedes-Benz, Audi Q8, апартаменти площею майже 120 кв. м у Чернівцях, а також частку в комплексі відпочинку в Буковинських Карпатах. Загальну ринкову вартість цього майна експерти оцінюють більш ніж у 12 млн грн.

Формально активи оформлені на батьків дружини посадовця, однак журналісти встановили, що сам Семенюк із дружиною фактично користуються частиною цього майна, зокрема автомобілем Audi та чернівецькими апартаментами. У декларації за 2024 рік дружина посадовця вказала саме цю квартиру як місце проживання родини.

Особлива увага була звернена на умови придбання нерухомості та авто. Зокрема, апартаменти в престижному житловому комплексі Чернівців були придбані матір’ю Марини Семенюк за 1,5 млн грн — майже вдвічі дешевше за ринкову вартість. Продаж відбувся в період, коли Державна фіскальна служба розслідувала справу щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу квартир у цьому ж ЖК. На той момент Марина Семенюк була інспектором фіскальної служби в даній справі. Продавцем апартаментів виявився батько фігуранта цього кримінального провадження. Пізніше обвинувачених у справі виправдали.

За схожими обставинами, зазначають журналісти, була придбана і Audi Q8 — автомобіль, ринкова вартість якого становить близько 60 тис. доларів, тоді як фактична ціна покупки була суттєво нижчою. Продавцем авто виявився підприємець, який фігурував у провадженні того ж управління СБУ, де на керівній посаді працював Семенюк.

Крім того, у 2023 році тесть посадовця придбав частину земельної ділянки площею близько 2 гектарів у Буковинських Карпатах, поблизу національного природного парку «Вижницький», заплативши за третину ділянки лише 22,4 тис. грн. На цій території розташований комплекс відпочинку з котеджами, вартість яких, за оцінками експертів, сягає приблизно 12 млн грн. Журналісти також звернули увагу на можливі родинні зв’язки між продавцем землі та родиною Семенюків.

Водночас аналіз офіційних доходів родини не пояснює можливість таких витрат. Тесть Костянтина Семенюка до 2023 року задекларував трохи більше 920 тис. грн доходів, а його дружина офіційних доходів в Україні не мала. У СБУ та родині Семенюка журналістам пояснили, що кошти були зароблені завдяки багаторічній роботі тещі за кордоном.

Декларація самого голови СБУ Полтавщини закрита, однак рівень офіційного грошового забезпечення на такій посаді не дозволяє накопичити статки такого масштабу, тоді як майновий стан дружини, задекларований раніше, не перевищував 30 тис. доларів.

У пресслужбі СБУ повідомили, що все майно, про яке йдеться, було придбане за кошти батьків дружини Костянтина Семенюка: мати Марини Семенюк понад 30 років працювала за кордоном, де й заробила необхідні кошти. Також в пресслужбі наголосили, що на момент розслідування щодо податкових порушень під час продажу квартир у Чернівцях, дружина Костянтина перебувала у декретній відпустці та не виконувала службових обов’язків.

Сам Костянтин Семенюк, під час спроб журналістів отримати від нього особистий коментар, уникав спілкування та скеровував усі запитання до пресслужби СБУ. У відомстві водночас заперечили будь-який зв’язок між його службовою діяльністю та придбанням зазначеного майна, підкресливши, що всі витрати мають приватне походження і не пов’язані з роботою посадовця.

Нагадаємо, що Костянтин Семенюк керує управлінням СБУ у Полтавській області з квітня 2024 року. 

Автор: Катерина Животовська
