Управлінням СБУ у Полтавській області нині керує Костянтин Семенюк

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 191

Управління Служби безпеки України у Полтавській області очолює Костянтин Семенюк вже протягом майже 2 місяців. Про це стало відомо з відкритих даних Опендатабот та Clarity Project.

Костянтин Семенюк тимчасово виконує обов’язки очільника управління Полтавщини з початку травня. Відомо, що раніше правоохоронець працював у СБУ в Чернівецькій області.

Нагадаємо, колишнього керівника Полтавського обласного управління Служби безпеки України Івана Рудницького перевели працювати у Волинську область. Про це стало відомо з указів президента України, №262/2024 та №263/2024, за 1 травня. Іван Рудницький очолював Полтавське обласне управління СБУ з липня 2022 року замість Євгена Борзілова.