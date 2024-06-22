Полтаваобленерго оприлюднило графік погодинного відключення світла на 23 червня

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У неділю, 23 червня, в Полтавській області графік погодинного відключення світла застосовуватимуть у другій половині дня — з 19.00 до 23.00. Про це повідомили на телеграм-каналі «Полтаваобленерго».

Переглянути графік можна за цим посиланням, а перелік адрес — ТУТ.

Обмеження зменшили через те, що на вихідних знизилось споживання електроенергії, розповіла на facebook-сторінці компанія «Укренерго».