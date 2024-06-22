Полтаваобленерго оприлюднило графік погодинного відключення світла на 23 червня

Світло вимикатимуть протягом 4 годин у другій половині дня
У неділю, 23 червня, в Полтавській області графік погодинного відключення світла застосовуватимуть у другій половині дня — з 19.00 до 23.00. Про це повідомили на телеграм-каналі «Полтаваобленерго».
Переглянути графік можна за цим посиланням, а перелік адрес — ТУТ.
Обмеження зменшили через те, що на вихідних знизилось споживання електроенергії, розповіла на facebook-сторінці компанія «Укренерго».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.