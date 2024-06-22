У Кременчуцькому районі потонув чоловік — поліція

22 червня у Кременчуцькому районі у водоймі знайшли тіло чоловіка. Поліція з’ясовує обставини події. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.
Виклик про зникнення чоловіка під час купання правоохоронці отримали від мешканців села району приблизно о 16.00. Тіло чоловіка знайшли через годину після початку пошукових робіт. Для встановлення причини смерті його тіло направили до бюро судово-медичної експертизи.
За фактом загибелі чоловіка вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство), розповіли в поліції.
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