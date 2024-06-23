ДТЕК отримав технічні умови для Полтавської вітроелектростанції

Сьогодні, 07:57 Переглядів: 394 Коментарів: 1

ДТЕК ВДЕ отримала технічні умови на підключення до енергосистеми України 650 МВт потужностей Полтавської вітроелектростанції (ВЕС), повідомляє компанія на офіційній сторінці у Facebook.

Наявність технічних умов є важливою передумовою для проєктування підстанції збору потужності майбутньої ВЕС. Початок будівництва запланований на 2027 рік.

«Вітроенергетика має безліч стратегічних переваг — швидкість будівництва, розосередженість турбін та найбільшу генерацію з початку осені до кінця весни. Саме тому вона має стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України в найближчі роки», — заявив заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

Також нещодавно на території Глобинської громади було змонтовано другу метеощоглу для проведення вітромоніторингової кампанії. Разом із першою вони є найбільшими в Україні і мають висоту 160 метрів. Використання двох метеощогл пов’язано із необхідністю найточнішої оцінки ключових параметрів — напрямків вітрових потоків та сили вітру, оскільки вітропарк буде розміщуватись на дуже великій території.

Паралельно команда проводить орнітологічні дослідження. Спеціалісти вже надали компанії орнітологічний звіт за період піврічного моніторингу весняної міграції, який підтверджує правильність попередньої схеми розташування вітротурбін та відсутність їх впливу на міграцію птахів.

Далі орнітологи будуть виконувати дослідження осінньої міграції птахів поруч з перспективною ВЕС. Разом з тим, компанія почала комунікацію із землекористувачами щодо відведення земельних ділянок для подальшого розміщення п’яти підстанцій 330 кВ та вітротурбін.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію — її потужність сягатиме понад 650 мВт. Відомо, що вітрова електростанція на Кременчуччині займатиме 47 тисяч гектарів площі. Компанія ДТЕК пройшла необхідні процедури з погодження та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні для реалізації проєкту. Тепер підприємці шукають інвесторів.