День Святої Трійці: як засновувалась церква та про традиції свята

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23 червня в Україні православні християни відзначають День Святої Трійці або офіційно — П’ятидесятницю. Трійцю святкують на 50 день після Великодня і вважається одним з найбільших свят ну церковному календарі. Чому християни відзначають цей знаменний для них день і які є традиції свята, розповів настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон.

День Святої Трійці — заснування церкви

У п’ятдесятий день після Воскресіння Христового із мертвих і в десятий день після його світлого вознесіння на небеса Господь посилає від Отця Духа Святого на голови учнів і своїх апостолів, розповідає Володимир Макогон.

— І в сороковий день після свого воскресіння він возноситься на небеса. Звідки прийшов? До свого божественного лона. Апостол Марк ніби пронизує час і відстані, каже, вознісся на небо і сів праворуч отця. Так от перед вознесінням Христос дарує учням настанову, щоб вони нікуди не відлучалися від Єрусалима, доки не зодягнуться силою з неба або силою з небес, — розповідає Макогон.

На п’ятдесятий день після Великодня, як свідчить книга діянь апостольських, «під ранок виник великий шум з неба, ніби від сильного вітру. І вогонь спустився з небес до тієї світлиці, де перебували апостоли з Пріснодівою Марією, і розділився, і ніби, як вогняні язики, спочили над головами учнів апостолів Христових і Діви Марії, і зодягнулися вони з силою з небес», говорить священник.

— Про що йдеться? Ідеться про те, що місія апостолів була в тому місію. Щоб вони просвітили весь світ словом божественної істини, щоб вони розповсюджували і розповсюдили цей новий завіт між Богом і людиною усьому роду людському, — каже Макогон.

Попри те, що учні були не надто освіченими, а світ на той момент у більшості був язичницьким, «вони йшли і проповідували. І от для того, щоб вони могли проповідувати Слово Боже, вони і повинні були прийняти оцю силу висоти. Оцього Духа Святого, який їх докорінно змінив».

— Вони пригадали і зрозуміли кожне слово Боже, тобто його вчення, цей Новий Завіт. Вони почали розмовляти мовами інших народів, щоб ця проповідь була доступна для всіх людей, аж до краю землі. І по-третє, вони стали прекрасними проповідниками. Ось саме до цього зберігав їх віру в Єрусалимі, після свого вознесіння на небеса Син Божий, коли сказав від Єрусалиму, не відлучайтесь, доки не зодягнетесь в силу з висоти, в силу з неба, — розповідає протоієрей.

За його словами, під час проповіді апостоли збирали осередки тих, хто увірував в Ісуса Христа. Потім з цієї громади обирали «достойного для проповіді і рукополагали його в єпископи».

— Що означає рукополагали? Вони накладали на нього свої руки, молилися і передавали частину отієї благодаті Божої, яку вони отримали під час шестя Духа Святого, коли він зійшов на їхні голови у вигляді вогняних язиків, передаючи йому, цьому рукоположеному в єпископи, чоловіку і силу, і благодать Божу, — говорить настоятель собору.

Надалі єпископи рукопокладали собі дияконів в допомогу і священнослужителів. Ця послідовність не переривається з тих часів, каже протоієрей. Зокрема, навчання у духовних семінаріях, академіях та інших подібних навчальних закладах не дає право людині на священнодійства, говорить священник, і додає, що це можна робити лише після рукопокладання у перший сан.

— То коли ми чуємо, що разом із П’ятидесятницею ми святкуємо заснування нашої благословенної православної церкви — це йдеться саме про це, що апостоли ішли і проповідували, а Господь, безумовно, стверджував їхню проповідь своїми діяннями, — розповідає Володимир Макогон.

Чому у Трійцю освячують зелене гілля і букети

На П’ятидесятницю у Єрусалимі вже «все квітло», говорить Володимир Макогон — «тоді юдеї прикрашали свої оселі квітками, гілочками».

— Ця традиція перейшла і в Православну Церкву. Ми теж уквітчуємо і храми Божі. І місця свого житла, і місця своєї праці квітками, травою духмяною, гілочками дерев квітучих, в знаменування або в ознаку того, що з милістю і участю Божою все відроджується, все розквітає, все починає оживати, — каже священник.

Він додає, що у цей день вперше після Великодня віряни стають на коліна для молитви.

— Згідно рішення святих отців Першого Вселенського Собору, не благословили святі отці нам звершувати колінопреклонні молитви в період від Великого Дня, від Пасхи Христової і до Шестя Духа Святого, до Троїці, — розповідає настоятель собору.

Нагадаємо, у Свято-Миколаївському соборі Кременчука освячення зелених гілок і букетів почнеться з 10.00.