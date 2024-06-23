День Святої Трійці: як засновувалась церква та про традиції свята

23 червня в Україні православні християни відзначають День Святої Трійці або офіційно — П’ятидесятницю. Трійцю святкують на 50 день після Великодня і вважається одним з найбільших свят ну церковному календарі. Чому християни відзначають цей знаменний для них день і які є традиції свята, розповів настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон.
У п’ятдесятий день після Воскресіння Христового із мертвих і в десятий день після його світлого вознесіння на небеса Господь посилає від Отця Духа Святого на голови учнів і своїх апостолів, розповідає Володимир Макогон.
На п’ятдесятий день після Великодня, як свідчить книга діянь апостольських, «під ранок виник великий шум з неба, ніби від сильного вітру. І вогонь спустився з небес до тієї світлиці, де перебували апостоли з Пріснодівою Марією, і розділився, і ніби, як вогняні язики, спочили над головами учнів апостолів Христових і Діви Марії, і зодягнулися вони з силою з небес», говорить священник.
Попри те, що учні були не надто освіченими, а світ на той момент у більшості був язичницьким, «вони йшли і проповідували. І от для того, щоб вони могли проповідувати Слово Боже, вони і повинні були прийняти оцю силу висоти. Оцього Духа Святого, який їх докорінно змінив».
За його словами, під час проповіді апостоли збирали осередки тих, хто увірував в Ісуса Христа. Потім з цієї громади обирали «достойного для проповіді і рукополагали його в єпископи».
Надалі єпископи рукопокладали собі дияконів в допомогу і священнослужителів. Ця послідовність не переривається з тих часів, каже протоієрей. Зокрема, навчання у духовних семінаріях, академіях та інших подібних навчальних закладах не дає право людині на священнодійства, говорить священник, і додає, що це можна робити лише після рукопокладання у перший сан.
На П’ятидесятницю у Єрусалимі вже «все квітло», говорить Володимир Макогон — «тоді юдеї прикрашали свої оселі квітками, гілочками».
Він додає, що у цей день вперше після Великодня віряни стають на коліна для молитви.
Нагадаємо, у Свято-Миколаївському соборі Кременчука освячення зелених гілок і букетів почнеться з 10.00.
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