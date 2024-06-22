День Святої Трійці: коли у Свято-Миколаївському соборі розпочнеться служба і освячення

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У неділю, 23 червня, українські православні християни відзначатимуть одне з 12 найважливіших церковних свят — П’ятидесятницю, більш відому як Трійця.

У Свято-Миколаївському соборі Кременчука служіння розпочнеться о 8.00, саме освячення зелених гілок і букетів почнеться з 10.00. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів настоятель собору, протоієрей Володимир Макогон.

Як зазначили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний», богослужіння пройдуть й у таких церквах, що підпорядковані Православній церкві України:

Храм Ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість»: вулиця Сержанта Мельничука, 186;

Церква Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова: вулиця Лікаря Парнети, 16;

Володимирська церква: вулиця Миколи Татарулі, 76;

Храм Серафима Саровського: вулиця Платухіна, 1/30;

Храм Рівноапостольної княгині Ольги: вул. Івана Приходька, 83.

Нагадаємо, «Воно стоїть в основі нашої віри». Кременчуцький протоієрей розповів історію Великодня.