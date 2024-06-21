Кременчук планує відвідати посол Данії — Малецький

Представники від Кременчука та Данії мають обговорити питання енергоефективності місцевих навчальних закладів
Кременчук очікує візит посла Данії — він має приїхати «найближчим часом». Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на сесії міської ради 21 червня.
Нагадаємо, у червні Кременчук отримав гуманітарну допомогу від компанії LEGO Foundation з Королівства Данія для облаштування укриттів кременчуцьких школах. До складу гумдопомоги увійшли парти, мішки-пуфики, лавки, світильники тощо.
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