Судитимуть мешканця Кременчука за вбивство літної людини

Наразі обвинувачений перебуває під вартою
Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, вчиненому 40-річним мешканцем Кременчука. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.
Слідством встановлено, що наприкінці квітня 2024 року нетверезий молодик під час сварки завдав численних ударів руками та ногами по тулубу та голові 80-річній жінці, від яких вона померла.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою, йому інкримінують умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України).
Досудове розслідування здійснювалося слідчими Кременчуцького райуправління поліції.
Нагадаємо, що тіло жінки з ознаками насильницької смерті знайшла її дочка. За словами начальника районного управління поліції Олександра Холондовича, що у злочині підозрюють 40-річного знайомого дочки загиблої.
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