Де у суботу у Кременчуці протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 22 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;

вул. Скеляста, 31-37;

вул. Сумська, 83-85;

вул. Хорольська, 4-44;

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. І. Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Цегельна, 32-36;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

просп. Свободи, 43-47;

вул. Київська, 3А, 3Б. З 8.00 до 18.00 вул. Великокохнівська, 2/2-57А;

вул. В. Холодної, 1-41А;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Індустріальна, 2-145А;

вул. Ковальова, 46-77;

вул. Козацька, 71-134;

вул. Є. Патона, 25;

вул. М. Чурай, 3-52;

вул. Мечникова, 3-10;

вул. М. Молочникова, 2-11;

вул. М. Татарулі, 3Б-204;

вул. Можайського, 2В;

вул. Н. Левицького, 15А-22;

вул. О. Древаля, 85-223;

вул. Солов'їна, 10;

вул. Чернігівська, 1-23;

пр. 1-й Індустріальний;

пр. 2-й Індустріальний;

3-й Індустріальний;

4-й Індустріальний;

пров. 2-й Індустріальний;

пров. 2-й Індустріальний.

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