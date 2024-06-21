Де у суботу у Кременчуці протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 22 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
  • вул. Скеляста, 31-37;
  • вул. Сумська, 83-85;
  • вул. Хорольська, 4-44;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Дербукова, 1-26;
  • вул. І. Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • туп. Проточний, 26-38/32;
  • вул. Цегельна, 32-36;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7-12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
  • вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
  • просп. Свободи, 43-47;
  • вул. Київська, 3А, 3Б.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
  • вул. В. Холодної, 1-41А;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • вул. Індустріальна, 2-145А;
  • вул. Ковальова, 46-77;
  • вул. Козацька, 71-134;
  • вул. Є. Патона, 25;
  • вул. М. Чурай, 3-52;
  • вул. Мечникова, 3-10;
  • вул. М. Молочникова, 2-11;
  • вул. М. Татарулі, 3Б-204;
  • вул. Можайського, 2В;
  • вул. Н. Левицького, 15А-22;
  • вул. О. Древаля, 85-223;
  • вул. Солов'їна, 10;
  • вул. Чернігівська, 1-23;
  • пр. 1-й Індустріальний;
  • пр. 2-й Індустріальний;
  • 3-й Індустріальний;
  • 4-й Індустріальний;
  • пров. 2-й Індустріальний;
  • пров. 2-й Індустріальний.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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