Де у суботу у Кременчуці протягом дня планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 22 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Криворудна, 2Б-ГК-22;
- вул. Скеляста, 31-37;
- вул. Сумська, 83-85;
- вул. Хорольська, 4-44;
- пров. Василя Стефаника, 30-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. І. Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- туп. Проточний, 26-38/32;
- вул. Цегельна, 32-36;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- просп. Свободи, 43-47;
- вул. Київська, 3А, 3Б.
З 8.00 до 18.00
- вул. Великокохнівська, 2/2-57А;
- вул. В. Холодної, 1-41А;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Індустріальна, 2-145А;
- вул. Ковальова, 46-77;
- вул. Козацька, 71-134;
- вул. Є. Патона, 25;
- вул. М. Чурай, 3-52;
- вул. Мечникова, 3-10;
- вул. М. Молочникова, 2-11;
- вул. М. Татарулі, 3Б-204;
- вул. Можайського, 2В;
- вул. Н. Левицького, 15А-22;
- вул. О. Древаля, 85-223;
- вул. Солов'їна, 10;
- вул. Чернігівська, 1-23;
- пр. 1-й Індустріальний;
- пр. 2-й Індустріальний;
- 3-й Індустріальний;
- 4-й Індустріальний;
- пров. 2-й Індустріальний;
- пров. 2-й Індустріальний.
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