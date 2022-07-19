Зеленський призначив нового голову СБУ у Полтавській області

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Сьогодні, 19 липня, президент України Володимир Зеленський підписав Указ щодо звільнення та призначення нового голови СБУ в Полтавській області.

Замість Євгена Борзілова, який обіймав посаду начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області призначили Івана Рудницького. Самого Євгена Борзілова перевели у Закарпатську область.

Іван Рудницький уродженець Львівщини, безпосередньо перед призначенням працював керівником СБУ на Закарпатті. До цього працював у центральному апараті СБУ, куруючи боротьбу з тероризмом. Раніше Рудницький працював також на посаді заступникка голови Управління СБУ у Львівській області.

Після усунення Івана Баканова з посади Голови Служби безпеки України. Звільнили з посади заступника голови СБУ, а також змінили голів СБУ у Сумській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській та Полтавській області.