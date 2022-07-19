У Кременчуцькому районі тривають жнива – збір ранніх зернових трохи призупинився через погодні умови

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 1

Про початок збору врожаю у Кременчуцькому районі на ранковому брифінгу розповів заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко. За його словами, стартували жнива зі збору озимої пшениці – наразі вже зібрана та обмолочена пшениця на 4816 га із засіяних 7224 га. Середня врожайність складає 35,5 ц/га. Збір ранніх зернових трохи призупинився через погодні умови.

По ячменю зібраний врожай з 1342 га із засіяних 15863 га у районі.

Триває збір гороху та інших культур.

- Станом на сьогодні вже зібрано врожай з 7798 га із 101380 га, що були засіяні на території району. Це складає 7,69% від усіх сільськогосподарчих угідь, - зазначив Артем Даценко.