У Кременчуцькому районі тривають жнива – збір ранніх зернових трохи призупинився через погодні умови

Про початок збору врожаю у Кременчуцькому районі на ранковому брифінгу розповів заступник начальника районної військової адміністрації Артем Даценко. За його словами, стартували жнива зі збору озимої пшениці – наразі вже зібрана та обмолочена пшениця на 4816 га із засіяних 7224 га. Середня врожайність складає 35,5 ц/га. Збір ранніх зернових трохи призупинився через погодні умови.
По ячменю зібраний врожай з 1342 га із засіяних 15863 га у районі.
Триває збір гороху та інших культур.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер