7 випадків зберігання наркотиків виявили у Кременчуці

За останні три доби патрульні Кременчука виявили 7 випадків зберігання, ймовірно, наркотичних речовин. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Для фіксування подій та вилучення речовин, на місця виїжджали слідчо-оперативні групи.
Нагадуємо, що санкція ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ передбачено максимальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.
Друзі, якщо ви маєте інформацію про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин, телефонуйте на лінію 102.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер