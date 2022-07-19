7 випадків зберігання наркотиків виявили у Кременчуці

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Для фіксування подій та вилучення речовин, на місця виїжджали слідчо-оперативні групи

За останні три доби патрульні Кременчука виявили 7 випадків зберігання, ймовірно, наркотичних речовин. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Для фіксування подій та вилучення речовин, на місця виїжджали слідчо-оперативні групи.

Нагадуємо, що санкція ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ передбачено максимальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Друзі, якщо ви маєте інформацію про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин, телефонуйте на лінію 102.