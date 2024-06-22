На капітальний ремонт укриття у Крюківської райадміністрації виділили 1,4 млн гривень

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Укриття облаштовуватимуть для дітей, що навчаються у дитячому садочку № 13

На капітальний ремонт укриття у Крюківській районній адміністрації місцева влада виділила 1,4 млн гривень. Відповідне рішення затвердили на сесії міської ради Кременчука 21 червня.

За словами міського голови Віталія Малецького, укриття облаштовуватимуть для дітей, що навчаються у дитячому садочку № 13. Директор департаменту освіти Геннадій Москалик додав, що сховище розширятимуть — це дозволить відвідувати заклад більшій кількості дітей.

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, що дитячий садок № 13 став першим серед ЗДО у Кременчуці, який від початку повномасштабного вторгнення Росії запрацював у змішаній формі навчання — це сталось у квітні 2023 року.